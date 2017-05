Bob Dylan's Week al Circolo Ricreativo Culturale 25 Aprile

Ernesto Bassignano presenta il suo libro "Canzoni, pennelli bandiere supplì" ed il nuovo CD "Il grande Bax".

Per le celebrazioni della Bob Dylan's Week a Firenze dal 17 al 24 maggio, giorno della nascita del premio nobel per la letteratura 2016, a Firenze arriva la vera storia del concerto di Dylan al Folkstudio di Roma raccontata da Ernesto Bassignano, cantautore, giornalista e conduttore radiofonico.

Al Circolo Ricreativo Culturale "Casa del Popolo 25 aprile" in Via Bronzino 117, giovedi 18 maggio alle ore 18.00 Ernesto Bassignano presenterà il suo libro "Canzoni, pennelli bandiere supplì" ed. Les Flaneurs ed il nuovo CD "Il grande Bax" (ed. Egea), intervistato da Simone Siliani.



L'evento proseguirà presso Kilometrozero, il Ristorante Pizzeria del Circolo, con apericena e drink.

Costo della serata € 10,00

Tinin, al secolo Ernesto Bassignano, presenta il suo racconto autobiografico, ricco di storie, di accadimenti, di aneddoti e di fatti che hanno caratterizzato la rivoluzione culturale del '68, non solo in Italia. I ricordi riaffiorano dal mare magnum della memoria e ripercorrono, come in un viaggio guidato, le tappe fondamentali della sua formazione artistico-politica, dalla scrittura di testi impegnati per il Teatro Politico di Strada all'esperienza del Folkstudio. E tanti sono i personaggi della canzone italiana (Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Lo Cascio, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Claudio Baglioni), dello spettacolo e del cinema (Gian Maria Volonté) e della letteratura (Alberto Moravia, Dacia Maraini) che, a vario titolo, hanno fatto parte della sua vita umana e professionale. Non mancano riferimenti alla sfera privata, alle donne e agli amori, di questo cantautore "storico della musica italiana".