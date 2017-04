Biglietto via SMS: croce di Ataf, il buon esempio sulla Tramvia

Tante le segnalazioni relative ad inconvenienti legati alla emissione del tagliando elettronico

Se l'invito ad acquistare il tagliando via SMS lo possiamo trovare solo dopo essere saliti a bordo del mezzo è plausibile pretendere che l'SMS di risposta sia già in possesso del passeggero prima di salire a bordo? Questa la domanda che alcuni lettori ci hanno rivolto e che giriamo a Tramvia Gest ed Ataf.



Più di una volta su Nove da Firenze ci siamo occupati di raccogliere e rilanciare le segnalazioni degli utenti riguardanti il tagliando elettronico: a far alterare i passeggeri sono state soprattutto le multe elevate a chi è stato trovato sprovvisto del messaggio di risposta da parte dell'operatore telefonico e dunque "sprovvisto di tagliando" poiché il messaggio di ritorno corrisponde al titolo di viaggio.

Tra gli articoli più letti che hanno suscitato interesse troviamo la segnalazione di una lettrice multata mentre era in attesa dell' sms di conferma, e successivamente lo stesso è accaduto ad un professionista in trasferta da Pisa.

Il regolamento è chiaro e recita: "occorre salire a bordo avendo già ricevuto l’sms di acquisto del titolo di viaggio".

Nell'occasione abbiamo girato il quesito all'avvocato Roberto Visciola che su Nove cura la Rubrica Legale, che così è intervenuto riconoscendo la regola "La disposizione è sicuramente chiara anche se espone al rischio per gli eventuali disservizi. Casomai andrebbero valutate le singole situazioni per poter annullare eventuali sanzioni o rimborsare eventuali biglietti o sms nel caso di disservizi".

Il Biglietto via SMS è un utile strumento di viaggio attivato da Ataf sotto l'Amministrazione Renzi e durante la Presidenza Bonaccorsi della Società di Servizio Pubblico fiorentina.

L'opportunità è quella di poter acquistare i titoli di viaggio anche in mancanza di emettitrici automatiche e di rivenditori digitando semplicemente "Ataf" sullo spazio testo ed inviando il messaggio al 4880105



Non si tratta di un numero intuitivo come il 112 o il 911 e pertanto gli utenti spesso si trovano a rincorrere l'autobus cercando indicazioni utili sulle paline oppure digitando numeri a caso cercando di ricordare la sequenza esatta.



I lettori ci invitano nuovamente ad una riflessione



Sulla Tramvia di Firenze è disponibile un utile avvertimento che non troviamo però riportato presso la fermata, né sull'emettitrice automatica, né sui pannelli informativi.

La riflessione: "Se tale avvertimento lo possiamo leggere una volta saliti a bordo è inevitabile che l'SMS venga inviato quando già ci troviamo a bordo del mezzo. Esiste dunque per la Tramvia una tolleranza che Ataf non applica?".



Il consiglio è quello di salvare il numero di Ataf tra gli "Amici" della Rubrica Telefonica, in attesa di risposte o di altre segnalazioni in merito.