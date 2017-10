Il 28 ottobre in concerto allo Spazio Alfieri di Firenze. L’album “Andrea Chimenti canta David Bowie” in uscita in questi giorni.

Registrato in due serate di mezza estate alla rassegna Girone Jazz, il 29 settembre esce in Cd e doppio Lp il disco che documenta il concerto tributo a David Bowie che Andrea Chimenti porta in giro per l’Italia da oltre due anni. La formazione è la classica “chitarre basso batteria tastiere” completata dal quartetto d’archi e le 15 tracce del disco contengono versioni da brivido di classici del repertorio di Bowie, tra cui Life On Mars, Space Oddity, Starman, Wild Is The Wind, Heroes… Del resto Andrea non è nuovo a queste frequentazioni, basti ricordare che Canto Pagano dei Moda (ristampa in uscita a breve su Contempo) fu prodotto da Mick Ronson, per l’occasione anche autore di un pezzo esclusivo per il disco.

Il 28 ottobre una festa che andrà avanti tutto il giorno. Si inizia alle 14:00 con un concerto al Teatro Alfieri di Firenze, in Via dell’Ulivo 6, dove Andrea eseguirà i brani dell’album per la prima volta in quintetto rock. Nel tardo pomeriggio firma copie e incontro con i fan in Contempo e concluderemo la serata con una cena all’Osteria delle Brache insieme ad Andrea e la sua band.