Al cinema "Caravaggio – L’Anima e il Sangue"

CARAVAGGIO - L'ANIMA E IL SANGUE - Solo il 19, 20, 21 febbraio al cinema

Il 19, 20, 21 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 il docufilm che propone un viaggio nella vita, le opere e i tormenti dell'artista, con la voce di Manuel Agnelli

Il 19, 20, 21 febbraio nei cinema Caravaggio – L’Anima e il Sangue, il nuovo film d’arte prodotto da Sky e Magnitudo Film e distribuito da Nexo Digital, dedicato a uno degli artisti più controversi e amati al mondo: Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. La voce dell'io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa e al tempo stesso intima, è quella di Manuel Agnelli che condurrà lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti dell’artista, un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui Caravaggio ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta.

Arricchito dalla consulenza scientifica del prof. Claudio Strinati, storico dell’arte esperto del Caravaggio, il lungometraggio vede la presenza della prof.ssa Mina Gregori, Presidente della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi e della dott.ssa Rossella Vodret, curatrice della mostra “Dentro Caravaggio” appena conclusa a Palazzo Reale a Milano. Il film ha ottenuto il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, il Patrocinio del Comune di Milano ed è stato realizzato in collaborazione con Palazzo Reale e con Vatican Media (già Centro Televisivo Vaticano) e con il supporto di Malta. I media partner sono radio RTL 102.5, Mymovies e ARTE.it.

Responsabile e direttore artistico del progetto per Sky è Cosetta Lagani. Produttore esecutivo per Magnitudo Film è Francesco Invernizzi. La sceneggiatura è di Laura Allievi e la regia è affidata a Jesus GarcesLambert, che ha firmato documentari per Sky e per importanti network televisivi internazionali, tra i quali National Geographic, BBC, ZDF, CBS, Arte.

Lunedì 19, Martedì 20 (ore 16.15 – 18.30 - 21) e Mercoledì 21 (ore 16.15 – 18.30) al Cinema Odeon di Firenze.

Le multisala UCI che proietteranno Caravaggio – L’Anima e il Sangue il 19, 20 e 21 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 sono UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Firenze. Il 19 febbraio alle 18:00 e alle 20:00, il 20 febbraio alle 20:00 e il 21 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 a UCI Sinalunga. UCI Arezzo il 19 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 e il 20 febbraio alle 20:00. Nelle multisala il costo del biglietto è di 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.

Tutte le sale aderenti su www.nexodigital.it, un vero e proprio record per un contenuto d’arte al cinema nel nostro paese.