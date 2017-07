​Ville da sogno sul mare in Toscana e Liguria

Da Forte dei Marmi a Portofino, da Santa Margherita Ligure all’Isola Palmaria le ville in vendita nei luoghi più esclusivi

“Un transatlantico pronto a salpare per le montagne”, così la definì la figlia del premio Nobel per la letteraturaThomas Mann. La villa, nell’esclusivo quartiere di “Roma Imperiale” a Forte dei Marmi in Toscana, che guarda diritto negli “occhi” le Alpi Apuane, fu fatta costruire tra il 1957 e il 1959, dalla quinta dei sei figli di Thomas Mann, Elisabeth, che con il padre aveva soggiornato varie volte al Forte negli anni Venti. Progettata dall’architetto Leonardo Ricci - allievo e assistente di Giovanni Michelucci - l’edificio di 350 mq si caratterizza per uno stile riconducibile al razionalismo degli anni ’50 in cemento armato, vetro e pietrame grezzo di marmo di Carrara (http://www.lionard.it/villa-di-lusso-anni-50-forte-dei-marmi.html). Dal Forte a un’altra località da sogno, sempre in Toscana, Roccamare, scelta come luogo dell’anima da un altro grande scrittore, Italo Calvino che qui trascorse molte delle sue estati. In questo angolo di paradiso, tra i pini e il profumo del mare, sono in vendita alcune magnifiche ville con costi che variano dai 2 ai 10 milioni di euro (http://www.lionard.it/cerca/proprieta/roccamare). Sono solo alcune delle più belle ville di lusso che la Lionard Luxury Real Estate ha in vendita nei luoghi più esclusivi del mare della Toscana e della Liguria. All’Isola d’Elba, costruita sulla scogliera, è in vendita una magnifica villa padronale con dépendance e un annesso su due piani al livello del mare. Circondata da un parco che discende verso il mare, la villa ha un accesso esclusivo alla spiaggia (http://www.lionard.it/villa-lusso-vendita-elba.html). Su un’altra isola, questa volta in Liguria, l’Isola Palmaria, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è in vendita una casa di lusso con vista mozzafiato su Portovenere, oggi adibita a struttura ricettiva. In pietra grigia, circondata dalla natura incontaminata che caratterizza l’isola, la dimora dispone di 120 mq già suddivisi in 4 camere con bagni e un’incantevole zona giorno (http://www.lionard.it/casa-di-lusso-vendita-liguria.html). In uno dei luoghi più famosi al mondo, meta del jet set internazionale, a Portofino è in vendita una villa affacciata sulla celebre Piazzetta, con una superficie interna complessiva di 270 mq su due piani e un giardino che circonda la proprietà (http://www.lionard.it/villa-vendita-portofino.html). Tra Santa Margherita Ligure e Portofino, in una delle più belle insenature di questo tratto di mare dal color smeraldo, è in vendita una villa ricavata da due antichi casolari, con una superficie di 450 mq su più livelli. Circondata da un giardino terrazzato che discende verso il mare, dispone di una piscina con solarium tra gli olivi e le palme. Un ascensore collega l’edificio alla spiaggia sottostante (http://www.lionard.it/villa-sul-mare-riviera-ligure.html). Nella stessa zona è in vendita una romantica villa racchiusa tra la vegetazione del parco di 6700 mq. Gli interni, molto curati, si sviluppano su una superficie di 280 mq su tre piani, collegati da un’incantevole scala ellittica con corrimano in ferro battuto (http://www.lionard.it/villa-con-piscina-riviera-ligure.html). Con una vista eccezionale sul Golfo dei Poeti, circondata dalla natura che confina con il mare, a Lerici, è acquistabile una villa degli Anni ’50 che si sviluppa su un solo livello per 350 mq (http://www.lionard.it/villa-di-lusso-sul-mare-lerici.html). Una residenza ideale per gli amanti del mare e della tranquillità.