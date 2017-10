Villa Mondeggi: manifestazioni d'interesse per l'acquisto e la valorizzazione

Unione Valdarno Valdisieve: bando per vendita di 13 lotti di bosco

Fino al 30 novembre 2017 è in pubblicazione l'Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto e valorizzazione del Complesso Villa Mondeggi e di poderi agricoli (coloniche e terreni) della Società Agricola Mondeggi Lappeggi in comune di Bagno a Ripoli. Nelle more della conclusione della procedura di liquidazione della Società e assegnazione del relativo patrimonio immobiliare alla Città Metropolitana di Firenze, unico socio, l'Amministrazione ha ritenuto utile indire una indagine conoscitiva finalizzata al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati all'eventuale acquisto in un unico lotto di tutti i beni immobili.

"La pubblicazione dell'avviso - avverte Benedetta Albanese, consigliera della Città Metropolitana delegata al Patrimonio - ha la finalità di valutare anche la potenziale reddittività degli immobili nell'attuale mercato e quindi di verificare proposte anche economiche da parte dei soggetti interessati al loro acquisto e recupero edilizio e funzionale".

Le manifestazioni di interesse e le proposte presentate "potranno fornire elementi di orientamento per il successivo percorso di valorizzazione e immissione sul mercato degli immobili, secondo i tempi, le procedure e le forme che la Città metropolitana riterrà opportuni e non avranno alcun carattere vincolante per la Città metropolitana e non costituiranno alcun titolo o condizione , né posizione di vantaggio o prelazione o qualsiasi altro diritto rispetto alle decisioni che l'Ente potrà discrezionalmente assumere". In vista del miglior collocamento sul mercato dei beni, è prevista nell'Avviso, in alternativa all'acquisto in un unico lotto di tutti i beni, la possibilità anche di manifestare interesse all'acquisto o anche alla locazione/concessione di uno o più dei beni. La documentazione descrittiva dei beni,Information Memorandum, predisposta in collaborazione con l'Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Toscana e Umbria è consultabile sito Internet www.cittametropolitana.fi.it, nella sezione bandi di gara/procedure di gara/ gare in corso di validità/ manifestazioni di interesse, nonché sul sito dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it e sul portale http://www.investinitalyrealestate.com/it/.

L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve mette in vendita 13 lotti di bosco. È stata indetta una gara con messa all’asta di 13 lotti di bosco in piedi di latifoglie e conifere situati nei complessi forestali regionali di Rincine (comune di Londa), “Foresta di Sant’Antonio” (comune di Reggello) “Alpe di san Benedetto” e “Alpe 2” in comune di San Godenzo. La gara pubblica è indetta per il prossimo lunedì 30 ottobre, che è anche la scadenza ultima per la presentazione delle offerte. Il legname ritraibile dagli interventi nel complesso di Rincine è certificabile secondo gli standard FSC® o PEFC™. Le ditte boschive interessate possono visionare il bando e i relativi allegati per poter partecipare alla gara sul sito : http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it. Per contatti e informazioni : Tel.: 055/8354016-8354104; e-mail: e.forzini@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.