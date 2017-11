Var Group: nuovo Centro di Competenza sulla Privacy

Per orientare l’intera cultura aziendale alla sicurezza

Tutte le imprese italiane, dal 25 maggio 2018, dovranno adeguarsi alla nuova normativa europea sulla protezione dei dati. In un contesto economico e sociale sempre più pervaso da dinamiche IoT, Big Data e di trattamento automatizzato dei dati con finalità di profilazione, il legislatore comunitario ha rafforzato e uniformato i parametri di tutela dei dati personali per i cittadini della UE.

Per le organizzazioni pubbliche e private, la normativa europea comporta uno sforzo duplice: orientare l’intera cultura aziendale alla sicurezza, in maniera diversa e più profonda rispetto alle attuali norme per la tutela della privacy, e costruire un processo strutturato di trattamento dei dati. Con un impatto significativo sull’organizzazione, in termini di ruoli, responsabili e responsabilità.

Per gestire al meglio le esigenze del mercato in vista di questo importante snodo normativo, Var Group e la sua Cyber Division Yarix annunciano l'acquisizione del 20% di Privatamente, società specializzata in servizi di consulenza professionale in ambito privacy e tutela delle informazioni. Var Group e Yarix integrano, così, la propria consolidata expertise nei settori IT e cybersecurity con specifiche competenze di Risk Assessment e Data Protection.

“Il GDPR si prospetta come un banco di prova importante per gli operatori del mercato, che spesso faticano ad entrare appieno nell’ottica della sicurezza. L’acquisizione di Privatamente ci consente di disporre delle competenze più qualificate e del bagaglio di conoscenze più ampio ad oggi presenti sul mercato: questa operazione sancisce, di fatto, la nascita del maggiore centro di competenza in Italia in fatto di protezione dei dati. Un asset tanto più strategico quanto più ampia diventa l’esposizione digitale delle imprese”, commenta Mirko Gatto, AD Yarix.

“Var Group continua a fare investimenti importanti in tema di cybersecurity per offrire una proposizione globale che abiliti la Digital Transformation - dichiara Francesca Moriani AD di Var Group – La creazione di un centro di competenza dedicato alla privacy è fondamentale per permettere alle imprese di sfruttare al meglio, in un contesto globale, le informazioni aziendali, considerate oggi il “petrolio del terzo millennio.”

Fondata nel 2017 raccogliendo l'esperienza della Privacy Division di Yarix, Privatamente è in grado di operare all'interno delle realtà di business, affiancando il management nell'iter di analisi ed integrazione dei requisiti stabiliti per legge all’interno delle organizzazioni aziendali. A guidare Privatamente nel ruolo di AD e fondatore è Riccardo Marchetti, Lead Auditor ISO/IEC 27001 e tra i massimi esperti in Italia in tema di privacy e sicurezza delle informazioni. Riccardo Pozzobon, entrato nella squadra dopo aver conseguito una laurea in psicologia, è Privacy Officer certificato da Federprivacy.