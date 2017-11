Turismo del vino: tavola rotonda il 2 dicembre a Suvereto

La città’ del vino tra Costa degli Etruschi e Maremma

“Vino, territorio e turismo: la costruzione di una wine destination”, è questo il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Consulta del vino di Suvereto ( Li), un progetto che mette insieme produttori ed esperti del settore vitivinicolo allo scopo di creare occasione di confronto per rilanciare i valori e la cultura enologica del territorio e gestire al meglio le politiche di promozione turistica. Il dialogo e la collaborazione hanno messo in evidenza punti di forza e di debolezza su cui ragionare e da cui partire per sviluppare azioni e progetti al fine di rendere Suvereto e il più ampio distretto vinicolo ed enogastronomico della costa toscana, una destinazione turistica di eccellenza, in una rapporto di reciproco beneficio tra il territorio, le cantine, i ristoratori e tutto il sistema dell’accoglienza per i viaggiatori wine lowers ed i gourmand.

L’iniziativa si svolgerà sabato 2 dicembre alle 14.45 nella Sala del Ghibellino di Suvereto, Piazza San Francesco, all’interno del programma della cinquantesima edizione della Sagra del Cinghiale di Suvereto, e vedrà come relatori soggetti impegnati a vario titolo nel settore del turismo del vino ed enogastronomico, analizzando esperienze, leve su cui agire e errori da non commettere per fare di un territorio una wine destination.

Il tema sarà affrontato sia dal punto di vista scientifico-universitario con gli interventi del Prof. Rossano Pazzagli (Presidente del Corso di laurea in Enogastronomia e turismo all’Università del Molise), che parlerà della formazione universitaria per il turismo del vino, edella D.ssa Roberta Garibaldi dell’Università degli studi di Bergamo sulle tendenze del turismo enogastronomico; avremo poi due esperienze dirette grazie alla presenza del prof. Piero Mastroberardino dell’omonima azienda e di Daniele Manzone, direttore della strada del vino del Barolo e grandi vini di Langa che illustreranno i relativi percorsi di lavoro sul brand di territorio; infine Filippo Magnani operatore incoming specializzato farà il punto sul ruolo dei tour operator specializzati nella pianificazione di itinerari del vino e Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento Turismo del Vino e Presidente delle Donne del Vino chiuderà gli interventi dei relatori parlando dell’evoluzione del turismo del vino. Il moderatore Carlo Cambi, giornalista professionista, guiderà ed orienterà discussione e successivo dibattito in cui sono già in programma interventi del Movimento turismo del vino Toscana, Associazione Nazionale Città del Vino, giornalisti specializzati e professionisti del settore, oltre ovviamente ai produttori di Suvereto e di tutta la Toscana.