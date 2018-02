Tramvia: oggi l’incontro del sindaco con il concessionario e le ditte

DRONE | Aspettando #tramviaFI n° 24

Parterre, cambia l’accesso al parcheggio: dalle 22 di giovedì 1° marzo accesso da via del Ponte Rosso e uscita da via Madonna della Tosse

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto l’incontro programmato del sindaco con il concessionario e le ditte impegnate nella realizzazione del sistema tranviario. Confermato l’avvio della linea 3 a fine giugno. Sono stati verificati i tempi del cronoprogramma relativamente alla linea 2 confermando l’entrata in esercizio a fine agosto. Rimanendo sulla linea 2 nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 marzo è in programma l’arrivo del tram per iniziare le prove in via di Novoli e quindi anticipare i tempi per i collaudi finali relativi all’intera linea.

Firenze Parcheggi comunica che nella notte tra giovedì 1° e venerdì 2 marzo diventa operativa l’inversione di marcia del parcheggio Parterre con conseguente inversione di ingresso e uscita. Dalle 22 di giovedì i veicoli entreranno da via del Ponte Rosso e usciranno da via Madonna della Tosse (arrivando in viale Don Minzoni).