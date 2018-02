Tramvia: mercoledì chiude la corsia lato edifici in piazza Stazione

Ecco gli interventi che prenderanno il via sulle strade cittadine. Doppio senso sulla carreggiata lato pensilina arrivi. Da lunedì torna la chiusura notturna di via Valfonda. In programma anche divieti di transito di notte in via Vittorio Emanuele II e via Pisacane

Procedono i cantieri della tramvia. Per quanto riguarda la linea 2, proseguono i lavori relativi al le sistemazioni urbanistiche nell’area di San Donato. Lunedì 5 febbraio dalle 21 scatteranno alcune modifiche dell’assetto della rotatoria senza modifiche dei flussi di circolazione. Saranno effettuate sempre in orario notturno le operazioni per la posa dei pali dell’illuminazione pubblica in via di Novoli. Da martedì 6 a venerdì 9 febbraio in orario 22-6 saranno in vigore restringimenti di carreggiata in direzione uscita città nel tratto via Forlanini-via Ragghianti. Passando alla linea 3, la prossima settimana sono in programma interventi in via Valfonda con chiusure notturne da lunedì 5 a giovedì 8 febbraio in orario 21-5. I veicoli in uscita dalla zona della stazione dovranno utilizzare l’itinerario alternativo piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala. Rimanendo in zona stazione per effettuare il rifacimento dello scannafosso e del marciapiede lato edifici dalle 21 di mercoledì 7 febbraio sarà chiusa la corsia lato edifici da largo Alinari a piazza Adua. La percorrenza sarà recuperata grazie all’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata lato pensilina arrivi (da largo Alinari a piazza Adua). In questo modo i veicoli in uscita città provenienti da largo Alinari potranno raggiungere via Valfonda. Lunedi 5 febbraio per asfaltatura sarà chiusa via Pisacane da via Palazzo Bruciato a via Tavanti in orario 9-20. Inizieranno invece martedì 6 febbraio le operazioni di videoispezione dei sottoservizi che, per fasi successive e con provvedimenti di circolazione differenziati a seconda della posizione dei pozzetti, andranno a interessare inizialmente via Vittorio Emanuele II e a seguire via Pisacane. Da martedì 6 a giovedì 8 febbraio in orario 21-5 sarà chiusa via Vittorio Emanuele II da via Alderotti a via Mazzoni; martedì 8 e mercoledì 9 febbraio saranno istituiti divieti di sosta da via Mazzoni a via Bini; da lunedì 12 a giovedì 15 febbraio sarà la volta del tratto via Bini-piazza Dalmazia con chiusura in orario notturno 21-5. A seguire le operazioni si sposteranno in via Pisacane: dal 15 al 16 febbraio sarà chiuso il tratto via del Palazzo Bruciato-via Tabarrini sempre dalle 21 alle 5; dal 16 al 21 febbraio sono previsti divieti di sosta nel tratto via Tabarrini-via Mazzoni; dal 22 al 24 febbraio scatterà la chiusura da via Mazzoni a via Corridoni in orario notturno; infine il 28 febbraio le operazioni si sposteranno sull'ultimo tratto via Mazzoni-via Corridoni con divieti di transito notturni (fino al 6 marzo).

I lavori per il rifacimento della pavimentazione in pietra in via Pellicceria e piazza della Repubblica, l’intervento all’illuminazione pubblica sul Viadotto dell’Indiano e le potature in viale Petrarca. Ma anche la sostituzione delle botole idriche in viale Giovine Italia, viale Gramsci e piazza Beccaria. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.