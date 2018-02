Tramvia, iniziano le prove: interventi sulle strade e chiusure

Numerosi e importanti gli interventi che, da questa settimana e per le prossime, si succederanno su entrambe le linee

Al via le prove di funzionamento sulla linea 3, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 sarà avviata l’alimentazione del primo tratto della linea, da largo Brambilla a piazza Dalmazia fino a via Corridoni.

Nella notte tra venerdì e sabato sarà poi posizionato il tram con cui saranno effettuate le prime prove.



Sempre da lunedì 5 e per le settimane successive, nell’area compresa tra via Vittorio Emanuele II, via Pisacane e piazza Dalmazia, si svolgeranno una serie di interventi che prevedranno chiusure notturne, modifiche alla circolazione e istituzione di divieti di sosta. Maggiori info sui relativi comunicati stampa.