Tramvia, Firenze domani: ecco la Galleria Mazzoni

Servirà da passante per la Linea 2 Aeroporto Amerigo Vespucci - Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella

"Ecco come sarà il Palazzo Mazzoni una volta terminati i lavori per il passaggio della Tramvia e per il recupero dell'edificio" annuncia l'assessore Stefano Giorgetti sui Social.



"Il palazzo nell'occasione sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione concordato dalla Sovrintendenza e che prevede, tra l'altro, l'eliminazione delle porzioni aggiunte successivamente e che avevano finito per snaturare l'edificio originario. La facciata sarà recuperata, vetrate comprese".

Nelle scorse ore i primi lavori di sfondamento che serviranno per trasportare i detriti attraverso la nuova apertura realizzata in prossimità del vecchio citofono condominiale.

Successivamente, ha spiegato l'assessore, saranno consolidati i sostegni dei piani superiori per quella che diventerà la galleria passante per i Sirio sulla Linea 2 Aeroporto - Santa Maria Novella, vicina al nuovo Hub della Stazione dell'Alta Velocità.