Tramvia: divieto di transito in via Valfonda

Lavori anche lungo la linea 2. Al via lunedì i lavori di riqualificazione di via della Colonna: dureranno sei mesi

Da lunedì 19 a sabato 24 febbraio sarà istituito un divieto di transito in via Valfonda, in orario notturno dalle 21 alle 5, nell’ambito dei lavori previsti per la Linea 3 della tramvia. E’ stato indicato un itinerario alternativo per i veicoli diretti in uscita città provenienti da Piazza Adua: piazza della Stazione, via Santa Caterina da Siena, via della Scala. Sempre per quanto riguarda la Linea 3, dal 19 al 24 (orario 0-24) sono previsti in viale Strozzi (lato via Ridolfi) restringimenti di carreggiata: rimarrà una corsia in direzione di viale Lavagnini. Lungo la Linea 2, invece, dal 19 al 28 febbraio è prevista l’interdizione temporanea al traffico degli incroci in via di Novoli lungo l’asse stradale da via Allori a Via Mariti, in orario 9-17.

Al via lunedì prossimo, 19 febbraio, i lavori di riqualificazione di via della Colonna, tra piazza D'Azeglio e via Niccolini. Il costo del cantiere, che durerà complessivamente sei mesi, è di un milione e 400 mila euro. La prima fase dei lavori prevede l'occupazione di metà carreggiata (in senso longitudinale) di via della Colonna nel tratto tra piazza D'Azeglio e Borgo Pinti e di via Niccolini nel tratto tra via della Mattonaia e via Carducci. Sarà istituito un senso unico di circolazione in direzione piazza San Marco e ciò comporterà che le linee di autobus percorreranno la direttrice viali - piazza D'Azeglio - piazza San Marco solo in direzione piazza San Marco. La prima fase dei lavori vede interessata la metà carreggiata lato civici dispari ed ha una durata prevista di un mese. Successivamente, il cantiere sarà ribaltato sull'altra metà carreggiata, per una durata prevista analoga. I lavori prevedono lo smontaggio della pavimentazione in lastrico e il successivo rifacimento dell'intero corpo stradale in asfalto. Le pietre smontate saranno recuperate e poi riusate per il ripristino della pavimentazione in lastrico di piazza D'Azeglio, dal lato lungo la direttrice di via della Colonna.