Tramvia: da lunedì 10 aprile lavori di asfaltatura in piazza Vieusseux

Aspettando #tramviaFI: #girocantieri n° 5

L'asfaltatura notturna anche in via Faentina

Nell’ambito della realizzazione della linea 3 della tramvia, da lunedì 10 aprile sono in programma i lavori di asfaltatura in piazza Vieusseux. L’intervento riguarda in questa fase la pavimentazione della parte destra della piazza. Il transito verso Careggi sarà sempre possibile utilizzando la corsia a centro piazza a fianco della tramvia che, nel tratto da via Guasti a via Gianni, sarà riaperta provvisoriamente. Sarà invece chiusa la corsia della carreggiata di destra, sul lato di Lambruschini e via Vannucci. Le due strade saranno quindi senza sfondo e diventeranno a doppio senso per consentire l’accesso ai residenti e titolari di passi carrabili. Termine previsto 15 aprile.

Il proseguimento dell'asfaltatura notturna in via Faentina, la posa di infrastrutture telefoniche in via di San Domenico e via Sestese. Ma anche il montaggio dei rilevatori di traffico in via di Villamagna, via Fortini e viale Michelangelo e il ripristino della segnaletica in Borgo San Frediano. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.