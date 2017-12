​Toscana Pride, dopo Firenze e Arezzo l'evento a Siena

L’annuncio del Comitato: “Oggi più che mai c’è bisogno di Pride”

E’ Siena la città che ospiterà il TOSCANA PRIDE 2018. Ad annunciarlo sono gli organizzatori della manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+* (lesbico, gay, bisessuale, transessuale, queer, intersessuale e asessuale) che nel 2016 a Firenze e lo scorso anno ad Arezzo ha portato in piazza più di 40mila persone. A breve il Comitato promotore annuncerà la data della parata. “Oggi più che mai, c’è bisogno di Pride - dichiarano gli organizzatori - c’è bisogno di ribadire che le unioni civili sono solo il primo passo verso il matrimonio egualitario, che le persone trans e intersex hanno diritto al pieno riconoscimento della loro identità nel rispetto di un principio inalienabile di autodeterminazione, che è tempo di una riforma complessiva della legge sulle adozioni che devono essere accessibili alle coppie same sex e ai single, è necessario garantire l’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita anche alle coppie omosessuali tramite modifica della legge 40, riconoscere la genitorialità alla nascita e risolvere le problematiche di riconoscimento del rapporto genitori-figli per le famiglie omogenitoriali già esistenti”. Infine, concludono gli organizzatori “serve un maggiore impegno contro il bullismo o ogni forma discriminazione basata sull’orientamento sessuo-affettivo e sull’identità di genere attraverso interventi nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di cura”. Nato da un percorso politico intrapreso due anni fa da un’ampia rete di associazioni della Toscana, il Toscana Pride sarà anticipato da un calendario di iniziative culturali, politiche e sportive che animeranno la Toscana in attesa della parata. Gli organizzatori auspicano una partecipazione forte e convinta delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini e cittadine di tutta la provincia, affinché il Pride sia la festa dell’orgoglio di tutte e tutti.

Da oggi parte anche la campagna di adesioni al Toscana Pride e di crowdfunding e fundraising. Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: adesioni@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto corrente IT62 W033 5901 6001 0000 0142 545 (Banca Prossima). Intestato a: Toscana Pride.

Info su www.toscanapride.eu.

Seguici su FB Toscana Pride, Twitter @ToscanaPride e Instagram @ToscanaPride

#ToscanaPride2018