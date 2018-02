'Toscana Movie Nights': Vecchi sogni, nuovi orizzonti, veri o virtuali

Il cinema del futuro alla Compagnia, martedì 20 Febbraio alle ore 20.30

In occasione dell’evento di chiusura, il ciclo Toscana Movie Nights, promosso da Cna Cinema e Audiovisivo Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, martedì 20 febbraio propone Vecchi sogni, nuovi orizzonti, veri o virtuali: il cinema del futuro, serata totalmente dedicata al cinema, alla sua storia, al suo futuro, da vivere fuori e dentro lo schermo, ricca di ospiti ed incontri unici, con gli occhi puntati sul cinema del domani senza dimenticare però il cinema che non aveva nemmeno la voce.

MoodFilm, produzione toscana come il suo produttore, Tommaso Arrighi, scommette su un film originale e potente ed una co-produzione internazionale per portare sullo schermo una storia incredibile e piena d'amore per il cinema: il film documentario "Gli alchimisti del muto". Extreme Videos è una realtà produttiva e post-produttiva toscana vocata alle nuove tecnologie dell'audiovisivo e agli effetti speciali. Radical Plans è una realtà produttiva fiorentina che ha scelto di scommettere con successo sulla rivoluzione della realtà virtuale, realizzando il primo film italiano in VR.

Sinossi: Gli Alchimisti del muto esplora nel profondo la gloriosa stagione del cinema muto italiano e la storia della produzione del suo film più importante e celebrato: Cabiria (1914). Due uomini di grande talento, il regista Giovanni Pastrone e il direttore della fotografia Segundo de Chomòn, uniscono le forze in ciò che rimane il primo grande film epico.

Seguirà un approfondimento sugli effetti speciali con i lavori degli Extreme Video, società toscana vocata all'innovazione e alle più moderne tecnologie del digitale. Inoltre durante la serata sarà possibile provare la realtà virtuale con una postazione dedicata a cura di Radical Plans, società fiorentina che per prima in Italia ha saputo rivoluzionare i propri linguaggi attraverso l'applicazione di questa nuova frontiera cinematografica. Il programma:

ore 19:00 aperitivo nel foyer del Cinema

Ore 20:30 proiezione film documentarioGli alchimisti del muto.