A Firenze in via degli Strozzi

Il brand veneziano di profumeria artistica The Merchant of Venice apre una nuova boutique monomarca nel cuore di Firenze, in via degli Strozzi, 28/R. Il negozio rappresenta il sesto punto vendita aperto in Italia dopo l’iconico Flagship Store di Campo San Fantin a Venezia, l’antica Spezieria all’Ercole d’Oro a Venezia, il prezioso Concept Store di Murano, la raffinata boutique nel centro di Verona e l’elegante Store nel quartiere Brera di Milano oltre allo shop presso il Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo a Venezia.

Il nuovo punto vendita The Merchant of Venice si trova situato a due passi da Piazza della Repubblica e dalla stazione centrale, nella prestigiosa via fiorentina (via degli Strozzi, 28/R) già sede dei più importanti brand di lusso internazionali e punto di riferimento per il turismo culturale, grazie alla presenza di Palazzo Strozzi. Entrando nel negozio il cliente sarà immerso nel mondo di The Merchant of Venice, una linea di lusso che si articola in una vasta gamma di esclusivi Eau de Parfum e Eau de Toilette, accompagnati da prodotti per la persona, per l'ambiente e accessori. Vivrà un’esperienza di shopping sensoriale, accompagnato alla scoperta delle collezioni di essenze nate dall’antica arte profumiera veneziana e racchiuse in eleganti confezioni di design ispirate alla millenaria tradizione vetraia di Murano. Potrà, inoltre, usufruire del servizio personalizzato di layering (combinazione di fragranze).

Il nuovo punto vendita in via degli Strozzi si inserisce nel progetto espansionistico del brand The Merchant of Venice che vedrà le prossime aperture nella città di Roma e di Napoli e, in un breve periodo, anche fuori dai confini italiani, dalla Germania all’Inghilterra fino agli Emirati Arabi.