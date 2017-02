Tentata rapina al distributore: spara al titolare, adesso è in fuga

Si cerca chi ha esploso il colpo

I Carabinieri della Compagnia di Figline e Incisa Valdarno a conclusione di una serrata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per tentata rapina e lesioni personali in concorso un 17enne del luogo, incensurato.



Verso le ore 19:40 su segnalazione alla locale Centrale Operativa, i militari sono intervenuti presso un distributore in località Matassino, poiché era stata segnalata una tentata rapina conclusasi con il ferimento del titolare del distributore.



Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che poco prima due individui parzialmente travisati, di cui uno armato di pistola, hanno tentato di impossessarsi dell’incasso giornaliero, non riuscendo nel loro intento in quanto il proprietario ha reagito mettendoli in fuga. La seguente colluttazione tra il gestore e i due malfattori, ha visto uno dei due che per guadagnarsi la fuga ha esploso un colpo di pistola colpendo al piede destro la vittima, poi colpita con il calcio dell’arma al capo, con ferite giudicate guaribili in 20 giorni.



I militari, acquisite notizie utili si sono messi subito alla ricerca dei due fuggitivi riuscendo ad identificare nel 17enne l’aggressore che si era dato per primo alla fuga. Indagini in corso per identificare il secondo aggressore, ovvero colui che ha sparato. L’ogiva è stata recuperata e posta sotto sequestro per successivo esame balistico.