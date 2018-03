TAV di Firenze: operai incrociano le braccia al cantiere Stazione Foster

Al cantiere fiorentino presidio degli operai supportati dai sindacati di categoria

Sulla Grande Opera che avrebbe dovuto sbloccarsi a febbraio con la partenza del cantiere a Campo di Marte per il sottoattraversamento ed in via Circondaria per la realizzazione della nuova Stazione con Hub di interscambio ferro-gomma il clima è ancora teso. Gli operai incrociano le braccia e chiedono garanzie sul futuro. Garanzie le chiedono da tempo anche i fiorentini, mentre i Comitati proseguono nella richiesta di ripensare all'intero progetto.



"L’azienda, Condotte Spa, che ha chiesto di essere ammessa al concordato e il ritardo nel pagamento delle spettanze preoccupano non poco le maestranze, una sessantina, che lavorano alla Stazione Foster di Firenze" denunciano i sindacati Cgil Cisl Uil.

Ad aumentare le preoccupazioni sarebbe stata poi la notizia dell’arresto del presidente del consiglio di gestione Duccio Astaldi, adesso ai domiciliari.

Temono per i soldi che devono avere, ma anche e soprattutto per la continuità del loro lavoro.

Da qui la scelta della mobilitazione con presidio nel cantiere.