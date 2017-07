Steels Motocross debutta al Campionato Italiano

Un quinto posto per la scuderia di Castiglion Fiorentino

Steels Motocross – La Steels Motocross ha debuttato alle finali del Campionato Italiano Junior con un buon quinto posto. La scuderia di Castiglion Fiorentino ha vissuto una lunga trasferta fino alla pista di Montalbano Jonico (Mt) dove si è tenuta la prima delle tre prove che assegneranno il tricolore del 2017 ed ha gareggiato nella categoria Mx85 con il talentuoso pilota Morgan Bennati del 2004, che è stato autore di una prestazione da incorniciare. In gara-1, l'aretino è scattato più veloce di tutti e si è portato al primo posto, poi è stato toccato da un avversario ed ha perso alcune posizioni, arrivando a chiudere quarto. Gara-2 è iniziata subito in salita perché Bennati è stato frenato al via dalla caduta di un avversario che l'ha costretto a rallentare la partenza e ad accontentarsi della settima posizione. La somma dei risultati delle due prove ha permesso alla Steels di chiudere al quinto posto nella classifica generale tra oltre quaranta piloti da tutta la penisola, acquisendo la consapevolezza di poter correre al pari dei migliori d'Italia.