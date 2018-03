Un must, ormai, l’appuntamento con Massimo Ranieri al Teatro Verdi.

Sono poche decine i biglietti ancora disponibili per lo spettacolo “Sogno e son Desto 400 volte” in programma sabato 24 marzo (ore 20,45 – biglietti posti numerati da 28 a 60 euro).





A grande richiesta Massimo Ranieri tornerà al Verdi di Firenze sabato 20 ottobre, le prevendite per questo nuovo spettacolo partiranno nei prossimi giorni nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it tel. 892.101 e www.teatroverdionline.it tel. 055.212320 - info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it.



Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, “Sogno e son Desto” continua rinnovandosi. E continua così il meraviglioso viaggio di Ranieri insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.



Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese.



Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al cento per cento, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.



Al suo fianco un’orchestra formata da Max Rosati alla chitarra, Flavio Mazzocchi al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Donato Sensini ai fiati, Stefano Indino alla fisarmonica.







Info concerto Massimo Ranieri Firenze

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - #ranierifi18

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it

Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)

1° settore platea 60 euro

2° settore platea 52 euro

3° settore platea e palchi I ordine 45 euro

4° settore galleria e palchi II-III ordine 36 euro

5° settore palchi IV-V-VI ordine centrali 28 euro



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.