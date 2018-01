Socialcom, a Firenze la comunicazione al tempo dei Social

Come siamo cambiati con la rete, usi e costumi di un popolo e della sua evolution 4.0

Il tour targato SocialCom parte da Firenze allo Spazio Alfieri in Sant'Ambrogio.

Eventi e convegni si alternano dal 2014 a Roma, in termini di prestigio dei relatori coinvolti, numero di partecipanti, social engagement e interesse suscitato, hanno indotto SocialCom e Fondazione EYU a coinvolgere un numero sempre maggiore di Stakeholder, Istituzioni, Università, Ordini e Federazioni della stampa e della comunicazione, pubblico e utenti attraverso un tour, che toccherà Napoli, Bologna, Milano e Roma, oltre che Firenze, con l’obiettivo di accendere, nelle maggiori città italiane, il dibattito sui temi della comunicazione digital e social.

Sponsor di tutte le attività SocialCom per il 2018 sono: Codere, Gruppo Industriale Maccaferri e Samsung.

In ogni città vengono analizzati, in maniera informale ed innovativa e in costante dialogo con un pubblico di politici, comunicatori, giornalisti e stakeholder, gli scenari e le evoluzioni della comunicazione digitale.

A Firenze ad affiancare SocialCom e Fondazione EYU Novamente, Media Partner dell’evento Lady Radio.

A intervenire Federico Gianassi – Assessore del Comune di Firenze, Giacomo Parenti – DG Comune di Firenze, Massimo Morisi – Università di Firenze, Claudio Giua – Digital Strategy Advisor Gruppo Editoriale GEDI, Andrea Prandi – Presidente Smart Italy, Francesca Chiocchetti – Samsung, Francesco Nicodemo – Editor della Fondazione Ottimisti e Razionali, Carlo Bartoli – Presidente Ordine dei Giornalisti Toscana, Jacopo Iacoboni – La Stampa – che presenterà il suo nuovo Libro, edito da Laterza: L’Esperimento Inchiesta sul Movimento 5 stelle, Marcello Mancini – Giornalista, Benedetto Ferrara – La Repubblica, Daniele Cinà – blogger e influencer, Nicola Danti – Europarlamentare che si collegherà in videoconferenza, Alberto Giannetti – Novamente Italia e Luca Ferlaino – SocialCom.