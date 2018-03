Cinque multe per oltre 1.500 euro e un veicolo sequestrato

Continuano i controlli mirati alla sicurezza stradale. Questa mattina una pattuglia della Polizia Municipale formata da agenti dell’Autoreparto e delle Tecnologie di Supporto ha effettuato una serie di controlli con lo Scout speed in via Simone Martini e via della Casella.



Quattro i veicoli multati per omessa revisione (169 euro ciascuno) e uno per mancata copertura assicurativa (849 euro e sequestro del mezzo ai fini della confisca).