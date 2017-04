Si concludono i quattro "CALDI" giorni del Firenze Sex

Il saluto esclusivo di Rocco Siffredi a Nove da Firenze.

Giorni "intensissimi", da giovedì a domenica, sul palco del Firenze Sex si sono alternate oltre 50 pornostar e attori provenienti da tutto il mondo.

Per il secondo anno consecutivo a Calenzano si è tenuto il FirenzeSex. Questa volta gli organizzatori hanno scelto una location di classe, a quattro stelle, ed hanno trasformato la fiera in una kermesse di riferimento a livello nazionale.

Al FirenzeSex, naturalmente, non poteva mancare il pornodivo per eccellenza, Rocco Siffredi, ormai vero padrino della manifestazione. E che proprio in queste settimane era impegnato con l'Isola dei Famosi.

Grandissimo riscontro hanno avuto le cene con Rocco, alle quali hanno partecipato non solo le donne, ma anche tanti uomini.

Nella serata del sabato, come nei migliori eventi che si rispettino, non potevano mancare le premiazioni.

Hanno ricevuto i premi Rocco Siffredi e due note pornostar, l'attrice, produttrice e modella statunitense Tera Patrick (alla sua prima volta in Italia) e l'attrice Vittoria Risi (ex di Vittorio Sgarbi ).

Premiata anche Sonia Eyes come Pornostar più Social e Claudio Arciola voce del FirenzeSex.

Negli spazi dell'hotel Delta Florence era presente Max della CentoXCento, stand dedicati alle aziende del settore con presentazione di nuovi articoli, zona Sex Massage ed un area dedicata agli spettacoli dal vivo.