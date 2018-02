Sheshi Rafaello VS Giuseppe Rauseo il 4 Marzo a Pian del Mugnone

Foto estratta dal profilo facebook di Sheshi

Torna il pugilato professionistico alle porte di Firenze, nel sottoclou match dilettanti

La Palestra L. Casini di Pian del Mugnone, dopo aver ospitato l'esordio fra i professionisti di Mohammed Obbadi nell'Aprile del 2015, sarà la sede di un altro match professionistico, quello che metterà di fronte Sheshi e Rauseo.

Il 25enne Sheshi, dopo aver svolto l'attività dilettantistica in Toscana, è emigrato in Germania per iniziare la sua carriera fra i professionisti. Qui ha collezionato, dal 2014 al 2015, 3 vittorie ed un pareggio, incontrando sulla sua strada anche l'attuale campione tedesco Denis Krieger e dimostrando le sue doti di pugile potente, capace di far male con entrambe le mani e molto determinato.

In seguito Sheshi ha fatto ritorno in Italia approdando all'Accademia Pugilistica Fiorentina del Maestro Boncinelli, che da subito ne ha apprezzato le doti ed ha lavorato, insieme allo staff della società, per il suo rientro sul ring. Sheshi è un pugile del promoter Loreni, che ha già programmato per lui un altro match, dopo quello di Pian del Mugnone, che si terrà a Milano il 16 di Marzo.

Il 4 Marzo Sheshi incrocerà i guantoni con Giuseppe Rauseo, il pugile campano è un solido ed esperto collaudatore, che in giro per l'Italia ha testato le qualità di molti buoni pugili, portando - tranne qualche rara eccezione - il match ai punti.

Prima del match Sheshi VS Rauseo, sono previsti i match dilettanti, dove gli atleti delle società organizzatrici: Accademia Pugilistica Fiorentina, Boxe Valdisieve e Boxe Mugello, affronteranno i pari peso toscani.

Inizio della kermesse previsto per le ore 17,30 - biglietti: euro 15 bordoring - euro 10 tribuna.

Palestra L. Casini, via di Pian del Mugnone 1 - Fiesole - Firenze.