Sepsi è emergenza sanitaria: in Toscana ricoveri aumentati

Può portare a shock, insufficienza multipla degli organi e morte,

La sepsi è un'emergenza sanitaria globale. Negli ultimi dieci anni la sepsi, che può portare a shock, insufficienza multipla degli organi e morte, è aumentata drammaticamente nei Paesi ad alto reddito.

A questo aumento vertiginoso non si sottrae la Toscana, dove negli ultimi anni i ricoveri per sepsi sono quintuplicati. Per questo la Regione ha deciso di varare un programma di lotta alla sepsi, approvato con una delibera passata in giunta lunedì scorso.

L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi illustrerà nei dettagli il Programma regionale di lotta alla sepsi nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 13 luglio, alle ore 13, nella Sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10. Con l'assessore saranno presenti alla conferenza stampa Maria Teresa Mechi, responsabile del settore Qualità dei servizi e reti cliniche dell'assessorato, e Riccardo Tartaglia, responsabile del Centro Gestione Rischio Clinico della Regione.