Salvatore Ferragamo: Paul Andrew Direttore Creativo Donna

La collezione a sua firma, per tutte le categorie di prodotto Salvatore Ferragamo Donna, debutterà nella stagione Autunno/Inverno 2018/2019

A seguito della volontà del Gruppo di potenziare ulteriormente il proprio core business, Andrew, da settembre 2016, era stato nominato Design Director Calzature Donna.

“Paul ha una visione dinamica della donna Ferragamo e lo ha già dimostrato con successo nelle calzature nell’ultimo anno. Ha la sensibilità per leggere i codici creativi e i valori del marchio e ha la capacità di rielaborarli e riaffermarli con contemporaneità e coinvolgente energia. Sono certo che con questa nuova responsabilità Paul sarà in grado di uniformare creativamente tutte le categorie prodotto donna, generando coerenza e sinergie e dunque una più forte identità di marca”, commenta Eraldo Poletto, Amministratore Delegato del Gruppo Salvatore Ferragamo.

La nomina di Andrew è fondamentale nella strategia di rafforzamento e di posizionamento di Ferragamo a livello globale come marchio di lifestyle del lusso, fortemente radicato nelle calzature e nella pelletteria. Quale Direttore Creativo avrà il compito di supervisionare sia lo sviluppo stilistico di tutte le categorie prodotto donna che i contenuti creativi di tutte le attività di marketing, comunicazione e immagine.

“Ringrazio il Gruppo e la famiglia Ferragamo per la stima e la fiducia che hanno riposto in me. E’ un privilegio lavorare per una delle più importanti Maison della moda e della pelletteria a livello mondiale e sono particolarmente emozionato dall’opportunità di poter creare un’identità unica e forte per la nuova donna Ferragamo”, ha aggiunto Paul Andrew.