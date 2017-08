Ronaldo decide al Santiago Bernabéu

Vittoria del Real Madrid 2-1, dopo il vantaggio della Fiorentina, freddato dalla rimonta dell'attaccante portoghese. I castigliani ha vinto il trofeo 27 volte e sempre negli ultimi 12 anni

Il Real Madrid ha conquistato il 38° trofeo di Santiago Bernabéu-Movistar, superando la Fiorentina 2-1. Tutti i gol sono arrivati durante il primo tempo, con il terzo, segnato da Cristiano Ronaldo, degno di menzione speciale.

Solo quattro minuti sono trascorsi a Madrid, quando la Fiorentina in vantaggio con Jordan Veretout con un piazzato dal limite dell'area. Poco dopo il Real riporta il punteggio sull'1-1 dopo 10 minuti di gioco. Cristiano Ronaldo riceve la palla e, evitando l'attenzione del marcatore, colpisce la traversa per favorire Borja Mayoral che tocca sulla linea di porta. La parità è ripristinata anche se i viola sfiorano nuovamente il vantaggio al 19', con una acrobazia di Davide Astori, che colpisce la traversa da un angolo. Real che passa al 34' con Ronaldo e un tiro imparabile dal limite. Cristiano Ronaldo tira fuori attorno al mezz'ora e poi porta il Real in vantaggio al 33'.

Nella ripresa in campo Dragoswki, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Maxi Olivera, Cristoforo, Benassi, Babacar, Vitor Hugo, Tomovic. Luca, Manu Hernando e Tejero per Casilla, Ramos e Nacho. Dopo la pausa, la seconda metà riprende con un lento inizio. Il momento più pericoloso all'82° minuto. Isco scaglia un tiro dal limite, ma Dragowski va in salvataggio, la palla cade ai piedi di Cristiano Ronaldo, che colpisce sul palo. Il Real Madrid conclude senza danni e il trofeo Santiago Bernabéu rimane a casa.

Ammonizione dopo 4' per Benassi.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Fiorentina

REAL MADRID: Casilla, Achraf, Sergio Ramos (cap.), Nacho, Theo, Llorente, Ceballos, Asensio, Lucas V., Mayoral, Ronaldo Panchina: Navas, Carvajal, Vallejo, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Bale, Marcelo, Casemiro, Isco, Kovacic.

FIORENTINA: Sportiello, Biraghi, Astori (cap.), Pezzella, Gaspar, Badelj, Veretout, Eysseric, Chiesa, Gil Dias, Simeone Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Mati Fernandez, Maxi Olivera, Cristoforo, Benassi, Babacar, Vitor Hugo, Tomovic, Hristov

I giocatori sono entrati in campo tenendo per mano gli studenti di ProFuturo, il programma educativo della Fondazione Telefónica e della Fondazione La Caixa.