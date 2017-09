Roberto Manescalchi svela i segreti della Gioconda

Il libro (edizioni Grafica European Center of Fine Arts) sarà presentato martedì 5 settembre alle 11.30 in sala Gonfalone

Firenze – La ‘Gioconda’, il nuovo libro di Roberto Manescalchi, edizioni Grafica European Center of Fine Arts, sarà presentato in Consiglio regionale martedì 5 settembre alle 11.30 nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso. Alla presentazione interverrà il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, con l’autore, storico dell’arte che ha dedicato parte significativa della propria attività allo studio di Piero della Francesca, e con Ester Santacroce, che cura coordinamento editoriale, comunicazione, stampa e le iniziative collegate all’uscita del libro. Manescalchi, storico dell’arte, annuncia attraverso il proprio sito web, che nell’occasione sarà illustrata “la clamorosa scoperta dell’identificazione del volto di Lisa Gherardini in due monocromi affrescati da un allievo di Leonardo e, più precisamente, Morto da Feltre”.

In copertina del libro l'anticipazione dell'accostamento di metà di uno dei volti dei due monocromi a metà del volto di Monna Lisa.