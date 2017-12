Prossima fermata SMN, il futuro della grande stazione: oggi a Firenze

Il Convegno organizzato da Nove da Firenze ed ospitato dalla Presidenza del Consiglio regionale avrà inizio alle ore 17

A partire dalle ore 17:00 in palazzo Bastogi, via Cavour 18 a Firenze, il Convegno dal titolo "Prossima fermata SMN, il futuro della grande stazione di Firenze" ospiterà interventi utili ad inquadrare una vasta area nel cuore del capoluogo toscano nella quale si stanno verificando importanti cambiamenti.

Nelle ultime ore Palazzo Vecchio ed Ataf hanno previsto alcune modifiche sulle linee urbane a causa dei cantieri per la realizzazione delle Linee 2 e 3 della Tramvia, si tratta di una emergenza in atto su Santa Maria Novella ed il Convegno intercetta dunque un bisogno attualissimo di studio e di riflessione.

Quali sono i cambiamenti in atto e come sta affrontando Firenze la sfida della mobilità integrata?



>>> Sarà possibile seguire attraverso immagini e testi alcune fasi del Convegno collegandosi alla PAGINA FACEBOOK di Nove da Firenze <<<

Una serata di interventi, brevi e mirati, centrati sulla grande mobilità fiorentina che ruota attorno al nodo di Santa Maria Novella: stato dei progetti per le infrastrutture che riguardano il trasporto su ferro e gomma, vecchi e nuovi collegamenti, risultati raggiunti con le opere già in funzione ed eventuali alternative alle opere in costruzione.

Saranno in palazzo Bastogi il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il consigliere regionale Giovanni Donzelli membro della Commissione Trasporti ed il consigliere comunale Leonardo Bieber presidente della Commissione Trasporti del Comune di Firenze, la presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Serena Biancalani, il professore dell'Università di Firenze Francesco Alberti presidente toscano dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, ed ancora Roberto Tatulli dell'Ufficio comunicazione di Tramvia Gest Spa, oltre all'architetto trasportista Francesco Re già responsabile della mobilità durante il Giubileo 2015.

Parteciperanno intervenendo sulle tematiche esposte anche sindacati di categoria Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal, oltre alle categorie economiche rappresentante da Confcommercio e Federalberghi oltre a Comitati di Pendolari toscani e Comitati cittadini.



Sarà l'occasione assieme ad architetti urbanisti e trasportisti di sollevare lo sguardo su un sistema che abbraccia il traffico ferroviario sulla Stazione Centrale e la futura Stazione Foster, le nuove fermate ed i nuovi Capolinea della Tramvia, il trasporto locale che interessa autobus urbani ed extraurbani, pullman, taxi e noleggio con conducente.

E' in fase di definizione una riorganizzazione strategica che si inserisce all'interno di un contesto urbano sempre più turistico, dove i flussi studiati attraverso la geolocalizzazione dei cellulari rappresenta oramai materia di studio a livello nazionale.



Viviamo un profondo cambiamento degli stili di vita in una Città Metropolitana che ha scelto di proporsi come modello in Italia come città d'arte e di cultura, polo congressuale e fieristico, meta di eccellenza enogastronomica ed artigianale sempre più connessa e smart. Questa la sfida.