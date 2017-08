Perfetti Ricasoli: arriva il business hotel

"Per rispondere alle esigenze delle attività economiche della zona"

Un’area di 4mila metri quadrati che rinasce con un piano di recupero per trasformare i vecchi capannoni abbandonati, il complesso ex industriale all’angolo tra via Perfetti Ricasoli e via Petrocchi dove sorgerà un business hotel "per rispondere alle esigenze delle attività economiche della zona".

La giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini, ha dato oggi il via libera alla verifica di valutazione ambientale strategica (Vas) del piano di recupero di iniziativa privata.

“Un intervento che trasforma un’area ormai da tempo dismessa come sito industriale rilanciandola con una nuova funzione – ha detto Bettarini – Un progetto che risponde alle esigenze delle attività economiche della zona con effetti positivi per tutta la zona, grazie anche a nuovi interventi sul verde e alla realizzazione di una pista ciclabile in via Petrocchi”.

La destinazione d’uso prevista è 100% turistico-ricettiva, con intervento di demolizione e ricostruzione. "La trasformazione prevede la realizzazione di una struttura alberghiera per rispondere alle esigenze delle attività economiche presenti nella zona e consentirà di riqualificare l’area circostante".

Nel dettaglio, l’intervento consiste nella demolizione di sei capannoni un tempo sede di attività di logistica e servizi e la realizzazione, a parità di superficie utile lorda, di un business hotel da 70 camere, con annesse aree esterne di pertinenza. Davanti al ristorante e alla hall dell’albergo saranno realizzati un’area verde e un parcheggio. Via Petrocchi sarà ridisegnata per realizzare un tratto di pista ciclabile