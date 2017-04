ParcoCorsa: la 17esima edizione ad Arezzo

Partenza e arrivo al parco del Pionta

Lunedì 17 aprile si svolgerà la 17esima edizione della ParcoCorsa, la manifestazione podistica di 12 e 4 chilometri organizzata da Unione Polisportiva Policiano e Free runners Arezzo asd. Sono attesi ai nastri di partenza 500 fra sportivi e appassionati podisti, di tutte le età, dai 5 ai 70 anni, provenienti da Umbria, Toscana e anche dalla Francia. La ParcoCorsa, come nelle precedenti edizioni, sarà suddivisa tra la gara competitiva di 12 chilometri attraverso vari parchi della città, in successione Pionta, dove sono collocati per la prima volta partenza e arrivo, Foro Boario, Ducci, Prato, Villa Severi, Pertini, la camminata ludico-motoria di 4 chilometri e le gare riservate alle categorie giovanili che si svolgeranno interamente nel parco del Pionta.

La ParcoCorsa si apre anche al volontariato sociale e a eventi collaterali con la partecipazione dell’Associazione diabetici di Arezzo che, a richiesta, effettuerà la misurazione differenziale del livello glicemico nel sangue prima e al termine della corsa e della camminata, dell’Associazione volontari ospedalieri che fornirà informazioni sulla propria attività di assistenza e dell’Associazione amici del Pionta che prenderà parte alla camminata con gli amici a quattro zampe tenuti al guinzaglio.

Attenzione ovviamente alle modifiche alla circolazione: dalle 10 alle 11 in viale Bruno Buozzi è istituito il senso unico di circolazione in direzione via Ricasoli - via Antonio da Sangallo mentre limitatamente al tempo necessario per il passaggio dei partecipanti il transito è interrotto lungo il percorso: via Laschi, via Alessandro dal Borro, sottopassaggio ferroviario di via Baldaccio d’Anghiari, via Catenaia, via Marco Perennio, via Dovizi, rotatoria via Mochi, rotatoria viale Santa Margherita, via di San Clemente, via e piazza San Domenico, via Madonna Laura, viale Buozzi, via Antonio da Sangallo, via Fonte Veneziana, via Francesco Redi, via Calò, via Signorini, via Cagli, le piste ciclabili di via Raffaello Sanzio e via Benedetto da Maiano, via degli Accolti, via XXV Aprile, attraversamento di viale Mecenate, via Trasimeno, piazza Saione, attraversamento di via Vittorio Veneto, via Rismondo, attraversamento di via Masaccio.