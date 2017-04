Paolo Migone al Teatro Puccini

sabato 8 aprile alle ore 21 Paolo Migone torna a grande richiesta con lo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”. Nel Micrò, il ridotto del Teatro Puccini, venerdì 7 aprile alle ore 21.30, Riccardo Rombi è protagonista di “Non vorrei parlar d’amore”.









Paolo Migone

Gli uomini vengono da Marte,

le donne da Venere



dal libro di John Gray in accordo con Bernard Olivier e Alain Dierckx –

scritto da Paul Dewandre

messo in scena con Carlo Neri

audio Federico Corazzi

luci Sandro Iovino



Una cosa è sicura, gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi.

Tutti si sono già scontrati e irritati per i comportamenti incomprensibili dell'altro sesso. Le ragioni?

Si pensa troppo spesso che l'altro funzioni come noi, dimenticando che è

fondamentalmente diverso.

È in questi contesti che interviene Paolo Migone con la sua comicità surreale e irridente nell'adattamento teatrale del best seller di John Gray. L'originalità dello spettacolo sta nel fatto che ricorda le principali differenze di funzionamento tra uomo e donna, sostenendosi su situazioni quotidiane che conosciamo tutti, tenendo presente il confronto di ogni generazione.

Grazie al “professore” Paolo Migone, infine comprenderemo come fare di queste

differenze una fonte di complicità, e non di conflitto.

Risultato; si ride molto, di sé, della propria coppia o dei propri genitori, ma soprattutto, si dispone di nuovi dati per comprendere l'altro sesso e girare in scherno alcune situazioni che possono diventare fonte di discordia.

Lo spettacolo non ha lo scopo di condividere “verità”, ma soprattutto aiutare a

comprendere l'incomprensibile.

Nel pubblico, i sorrisi si sprecano, i colpi di gomiti sono inevitabili, gli sguardi si scambiano, le spalle si avvicinano, e le mani si toccano, mentre il professore descrive tutte quelle situazioni quotidiane, spiegando perché sono frustranti e ciò che si può fare per migliorare la propria qualità di vita.

“Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere” è il libro più conosciuto dello psicologo americano John Gray. Tradotto in quaranta lingue ha venduto 50 milioni di copie, fa parte dei libri più venduti al mondo.



Biglietti

I settore € 25,00

II settore € 20,00

(diritti di prevendita esclusi)

Puccini d’Autore

MICRÒ ridotto del Teatro Puccini

venerdì 7 aprile ore 21.30

nel Micrò - ridotto del Teatro Puccini



Riccardo Rombi

in

Non vorrei parlar d’amore



testo e regia Riccardo Rombi

allestimento e luci Laura De Bernardis

assistente alla regia Ulpia Popa

assistenza tecnica Andrea Santese

produzione Catalyst



L’Amore racconta se stesso. Solo, da se medesimo, sul palco. Raccontando la

mercificazione, l’abuso sentimentale, la semplificazione e banalizzazione.

Un modo per raccontare i nostri tempi, la mancanza di orizzonti, l’apatia che rischia di attanagliarci con l’urgenza per un tempo, il nostro, che si ripiega, nel quale spadroneggia un indistinto sentimentalismo, in cui appare sempre più lontana l’idea di sentimento come gioioso mulinare delle passioni, delle idee.

La narrazione come momento d’incontro, di condivisione, di sorriso, verso un tema, un sentimento, un sentire, intimo, tenuto nascosto. Uno svelare e uno svelarsi della fragile natura umana.

Sarà quindi la drammaturgia il primo punto, la ricerca di una scrittura capace svelare la mistificazione del linguaggio contemporaneo, la fragilità pubblicitaria delle idee e pensieri, che avvolgono, come la carta stagnola dei baci Perugina, la potenza espressiva di questo sentimento. Un linguaggio che abbia come obiettivo principe l’essenzialità e la comprensibilità, che inviti e provochi, che mostri il lato più nascosto e potente dell’uomo, che ne svisceri le mutevoli contraddizioni.

Un’idea di Amore sempre più lontana dall’ipotesi di libertà incondizionata, di possibilità unica, o quasi, di investigare la mente di altri esseri umani, di penetrare nei meandri onirici, di immergersi nell’altro e ritornare rinnovati. Altri. Cercare, cercarsi. Perdendosi.



Biglietti

Posto unico € 8,00

(diritti di prevendita esclusi)



La biglietteria del Teatro Puccini è aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00 e

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.





INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

Tel. 055.362067

www.teatropuccini.it - info@teatropuccini.it - www.teatropuccini.it