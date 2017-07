Padule di Fucecchio, salvato il pulcino delle cicogne

Era in gravi difficoltà ma è stato salvato dal lavoro di squadra

Il pulcino delle cicogne bianche di Fucecchio, nato nello storico nido di via della Querciola ai margini della grande area umida, era in gravi difficoltà ma è stato salvato dal lavoro di squadra del Centro RDP Padule di Fucecchio, di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, e dei Vigili del Fuoco.

Il nido di Fucecchio, come gli altri della Toscana settentrionale, viene monitorato dal Centro sia attraverso il proprio personale sia attraverso una rete di collaboratori volontari che consente di rilevare costantemente l’andamento della stagione riproduttiva. Proprio grazie a questo monitoraggio continuo i tecnici del Centro si sono accorti che da alcuni giorni il pulcino, per motivi difficili da spiegare, veniva accudito da uno solo dei genitori, e lasciato per ore incustodito ad un'età in cui sono necessari cibo, acqua, ombra e protezione costanti.

Il Centro ha quindi allertato il Comune di Fucecchio che, considerando l’estrema urgenza del salvataggio, ha predisposto in tempo record un'ordinanza che consentisse di prelevare dal nido il pulcino di cicogna, appartenente ad una specie particolarmente protetta. Contemporaneamente venivano allertate l’Unità Operativa e-distribuzione di Empoli ed i Vigili del Fuoco di Firenze, che dopo alcune ore di lavoro raggiungevano l’obiettivo non facile di prelevare in tutta sicurezza il pulcino da un nido collocato su un traliccio elettrico a più di 24 metri di altezza.

Qualche attimo per una foto ricordo, e poi il personale del Centro portava il pulcino al CRUMA - Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici della LIPU di Livorno dove stremato, denutrito e disidratato veniva sottoposto immediatamente a cure intensive. Grazie all’esperienza del veterinario del CRUMA Dr. Renato Ceccherelli e alla dedizione dei volontari, il pulcino sta recuperando: la prognosi è ancora riservata, ma ad ogni giorno che passa è sempre più forte e speriamo di vederlo volare alla fine dell’estate sul Padule di Fucecchio. Per informazioni sulle cicogne è possibile contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio (tel 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it ).