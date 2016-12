Orienta il tuo futuro: l’alta formazione al Palaffari il 28 novembre

Centinaia di studenti al Congress center

FIRENZE - Una giornata di opportunità e confronto fra scuola, università e impresa con al centro il tema dell'alta formazione, per costruire competenze professionali in sintonia con il mercato del lavoro. Questo il senso di Orienta il tuo futuro per tutta la giornata di domani, lunedì 28 novembre, al Palaffari di Firenze a partire dalle ore 9, un'idea della Regione e dell'Azienda per il diritto allo studio universitario della Toscana.

Apriranno i lavori della sessione plenaria del mattino il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, la vicepresidente e assessore a cultura, università e ricerca Monica Barni, l'assessore a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, l'assessore attività produttive, credito, turismo, commercio Stefano Ciuoffo, il presidente dell' Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana (Dsu) Marco Moretti, il direttore generale Ufficio scolastico regionale per la Toscana Domenico Petruzzo.

E per oltre 500 studenti universitari e dell'ultima classe delle superiori, laboratori di orientamento e jobplacement per laureati, tavola rotonda con i rappresentanti delle imprese più dinamiche della Toscana di fronte ai giovani partecipanti.