Obbadi VS Rosales in diretta su Raisport

​Il match di Pordenone del 21 Ottobre trasmesso in TV

Di questi tempi e dopo aver visto passare sotto silenzio TV il match di Manzano del 19 Novembre 2016: Obbadi VS Olteanu, la notizia delle diretta TV del Titolo Internazionale WBC non può che rallegrarci.

La serata del 21 Ottobre, oltre al main event Obbadi VS Rosales, prevederà la disputa di due titoli italiani: per la categoria dei mediomassimi Nicola Ciriani affronterà Stefano Abatangelo; mentre per i pesi leggeri, Davide Festosi sarà opposto allo sfidante Pasquale Di Silvio.

pagina evento facebook: https://www.facebook.com/PordenoneBoxingForum/