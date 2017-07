Obbadi VS Rosales per il Titolo Internazionale Wbc dei pesi Mosca

Avversario nicaraguense per la prima difesa di Moha “Maravilla”, il match si terrà il 21 Ottobre a Pordenone

28 Luglio 2017

Un altro sudamericano sulla strada di Obbadi, si tratta del 22enne nicaraguense Cristofer Rosales che vanta un record di 26 match, 23 vittorie e 3 sconfitte, il 27° sarà combattutto stanotte a Managua. Obbadi VS Rosales andrà in scena a Pordenone il 21 Ottobre.

L’avversario: dall’analisi del record e dalle immagini trovate in rete è facile affermare che il nicaraguense è il classico avversario da prendere con le molle, abituato alle battaglie sia nel suo paese, sia all’estero. Proprio in terra inglese ha riportato due delle sue tre sconfitte subite in carriera - la prima con l’attuale campione del mondo Yafai, la seconda con il prospect Selby.

Tatticamente Rosales è un attaccante incalzante, dotato di una mano destra pesante, la cui unica pecca sembra la fase difensiva, messa a rischio da un’azione di attacco talvolta non precisissima.

Il possibile tema del match: Rosales potrebbe cercare di sorprendere Moha partendo forte per piazzare a freddo il suo destro - come con Selby. L’allievo del Maestro Boncinelli dovrà affidarsi alle sue gambe ed alla sua tecnica per eludere gli attacchi e contrare l’avversario incrociandolo con i suoi colpi. Con il passare delle riprese si può ipotizzare che Moha voglia comunque fare il match, possibilmente senza insistere troppo nell’azione di attacco.

Preparazione: Moha per questo incontro potrà contare, come sempre, sulla grande esperienza del Maestro Boncinelli, lo stesso Maestro che - raggiunto a telefono - ha condiviso la nostra opinione su Rosales, anticipandoci che la preparazione specifica per il match inizierà al più presto.