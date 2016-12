Meningite: bambino ricoverato al Meyer

Nuovo caso dell'"epidemia" toscana

FIRENZE- E' stata confermata dal laboratorio di immunologia della AOU Meyer di Firenze la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo "C" in un bambino di quattro anni che è attualmente ricoverato presso lo stesso ospedale Meyer in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi.

Al momento sono in corso accertamenti per appurare lo stato vaccinale del bambino e per valutare le preesistenti condizioni immunologiche del piccolo.

Il bambino era stato ricoverato in un primo momento all'ospedale Cisanello di Pisa. Con l'aggravarsi della situazione i sanitari hanno disposto l'immediato trasferimento con l’elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer.