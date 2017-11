Musica, poesia e arte pittorica sulle note di Chopin

Evento ad ingresso libero

Sabato 25 novembre, esclusivo evento targato Kitsch Deux. Dalle ore 17 un pomeriggio di "Global Art" dedicato al grande compositore polacco Chopin. Il programma prevede musica, poesia e arte pittorica:

- Presentazione del pluripremiato romanzo "Il segreto di Chopin" (Armando Curcio Editore) alla presenza dello scrittore Luciano Varnadi Cervello.

- Interpretazioni pianistiche di alcuni "Notturni" di Chopin eseguiti al pianoforte dalla Professoressa Monica Petrelli

- Esposizione di alcune tavole pittoriche (acrilico su cementite) della pittrice Amelia Musella, ispirate al compositore polacco

Dalle ore 19 consueta programmazione della Apericena "all you can eat", sempre più selezionata e con prodotti a filiera corta, biologici, 100% made in Italy

IL SEGRETO DI CHOPIN (Armando Curcio Editore)

è un’opera di carattere storico che ripercorre la vita del musicista polacco dalla nascita alla morte, intrecciandola con elementi di fantasia che s’intersecano con i momenti reali della vita e con dati storici e biografici certi.