Mugello: Ale Baccani guida la classifica del Campionato Italiano Gran Turismo classe 3

Le sue parole alla vigilia

Sarà al Mugello il giro di boa del Campionato Italiano Gran Turismo, che vede Baccani ed il compagno Paolo Venerosi al comando della classe GT3 con 16 punti di vantaggio sui primi inseguitori. La gara di casa per l’equipaggio fiorentino partirà tuttavia in salita, in quanto gravati dal massimo di handicap previsto dal regolamento (45 sec.) per i podi conquistati nelle gare precedenti. Sarà quindi molto importante accumulare il maggior numero possibile di punti, pur non potendo, in mancanza di eventi fortunosi, puntare realisticamente alla vittoria. Si inizierà Venerdì 14 Luglio con le prove libere alla ore 9,00 e 12,10 a cui seguiranno le qualifiche alle 17,45 . Sabato 15 alle ore 16 sarà la volta di Gara 1, mentre Gara 2 si svolgerà Domenica 16 alle 13,15. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta su RaiSport , mentre per chi volesse partecipare è possibile scaricare dal sito acisport/campionatoitalianogranturismo un biglietto per due persone al costo di uno.

Ale Baccani: “Arrivo alla gara del Mugello in un momento molto impegnativo del mio lavoro per Porsche Italia e per la partecipazione parallela ad un altro Campionato, quindi è tutto molto serrato, ma è innegabile che l’appuntamento di casa abbia per me un fascino particolare e ci tenga a fare bene. Siamo primi in campionato ma con 45 secondi di handicap al cambio pilota sarà veramente difficile fare un bel risultato, faremo però l’impossibile per rimanere in testa e continuare ad essere uno degli equipaggi seriamente candidati al titolo italiano."