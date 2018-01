​Morte Michele Gesualdi, il cordoglio di Firenze

Ex presidente della Provincia di Firenze

Politico italiano classe 1943 è stato presidente della Provincia di Firenze dal 1995 al 2004 per il Partito Popolare Italiano, il primo eletto direttamente dai cittadini e riconfermato. Fu uno dei primi allievi di Don Lorenzo Milani, e divenne assistente della scuola di Barbiana, fino al '67.

Il sindaco, a nome della città di Firenze e della Città metropolitana di Firenze, esprime il cordoglio per la morte di Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia, e si stringe con affetto alla famiglia. Il sindaco, che conosceva personalmente Gesualdi e ne ha sempre ammirato la grande rettitudine, lo spessore politico e culturale e il profondo senso delle istituzioni, ricorda il suo passato alla scuola di don Milani, a Barbiana, da sempre faro nella sua vita, e il suo straordinario impegno alla guida dell’ente, con il quale si distinse per la grande attenzione al dialogo sociale, allo sviluppo del territorio e al rapporto con i cittadini. Il sindaco sottolinea come prima di andarsene Gesualdi abbia lasciato un segno profondo e intelligente nel dibattito pubblico sul tema delicato e complesso del fine vita, e rileva come la legge approvata dal Parlamento poche settimane fa per molte sue parti sia anche la conseguenza della sua testimonianza.



La presidente del Consiglio comunale Caterina Biti insieme alla vicepresidente vicaria Donella Verdi e al vicepresidente Massimo Fratini esprime il cordoglio dell’intera assemblea cittadina per la morte di Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia di Firenze. La presidente Biti e i vicepresidenti Verdi e Fratini inviano un messaggio di vicinanza della città alla famiglia.

“Per la Cisl questo è un giorno triste, perdiamo un uomo che ha dato un contributo importante alla nostra organizzazione, alla vita civile fiorentina e alla causa dei più deboli.”E’ il commento del segretario generale della Cisl di Firenze e Prato, Roberto Pistonina, alla scomparsa di Michele Gesualdi, che la Cisl di Firenze aveva guidato fino al 1995, quando si era dimesso per candidarsi alla guida della Provincia di Firenze.“Michele – prosegue Pistonina – è rimasto nella memoria e negli affetti di chi lo ha conosciuto ed ha rappresentato per tutti un esempio, attuando nella sua vita l’insegnamento di Barbiana, prima in ambito sociale, con il sindacato che proprio don Milani aveva indicato come strumento di impegno sociale e politico, e poi anche nelle istituzioni.”“Siamo rattristati e vogliamo esprimere il cordoglio della Cisl e mandare un abbraccio grande, come si fa tra amici veri, alla famiglia di Michele.”