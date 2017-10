Mister Vivarini nel dopo gara di Venezia vs Empoli.

"L'Empoli ha faticato nel trovare gli spazi. Donnarumma fuori per un problema fisico."

In merito al suo allontanamento dal campo da parte del direttore di gara si è così espresso:

“Non devo analizzare in queste situazioni. Da parte mia, posso dire che sono entrato in campo perché volevo richiamare l’attenzione del guardalinee sul fatto che ho visto tirare, e non di poco, la maglia a Romagnoli. Ma l’arbitro mi ha visto in campo ed ha deciso di buttarmi fuori dal campo. Adesso immagino ci saranno gli addetti che valuteranno il caso, nonché l’operato della terna arbitrale, e pure del quarto uomo. Io comunque non dimentico quest’episodio”.

In merito alla gara: “ Siamo stati però troppo lenti, ed abbiamo fatto fatica a trovare spazi, specialmente con di fronte giocatori fisici come i difensori del Venezia.Comunque fatto la nostra gara, pur essendo abituati a fare di più"

"L'uscita di Donnarumma sicuramente ha avuto il suo peso."