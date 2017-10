Miglioramento viola: vittoria senza subire gol

Foto tratte dal sito it.violachannel.tv

Benevento-Fiorentina 0-3 (17’ Benassi, 47’ Babacar, 65’ Thereau, su rigore)

Ci sono elementi positivi nella partita di oggi della Fiorentina contro il Benevento, sconfitto grazie ai gol di Benassi (al 18'), di Babacar (al 47'), di Thereau su rigore (66'). Primo gol in Serie A con la Fiorentina per Marco Benassi, che in questa partita hanno inquadrato lo specchio della porta avversaria per tre volte. Sesto gol in questo campionato, tra Udinese e Fiorentina, per Cyril Théréau, il terzo dal dischetto, con Jordan Veretout che ha creato più occasioni in questa gara: tre, incluso l’assist per Benassi.

Ecco le formazioni ufficiali di Benevento - Fiorentina:

BENEVENTO: Brignoli, Letizia, Djimsiti, Cataldi, Ciciretti, Chibsah, Viola, Gyamfi, Memushaj, Venuti, Iemmello. A disp. Belec, Del Pinto, Coda, Di Chiara, Kanoute, Parigini. Puscas, Lazaar. Lombardi, Armenteros, Gravillon. All. Baroni



FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Thereau, Simeone. A disp. Cerofolini, Dragowski, Milenkvic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Babacar, Hugo, Gaspar. All. Pioli