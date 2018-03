Lo Scoppio del Carro nella domenica di Pasqua 2018

Sabato 31 marzo e domenica 1° aprile torna l’appuntamento con l’antica tradizione popolare fiorentina. I provvedimenti di circolazione per le tradizionali cerimonie legate allo Scoppio del Carro

Torna nella domenica di Pasqua, 1 aprile 2018, l’appuntamento con lo Scoppio del Carro, l’antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101. All’evento saranno presenti le autorità cittadine. Anche quest’anno l’intera manifestazione sarà trasmessa da Italia 7 sul canale 17 del digitale terrestre. La partenza del corteo con il Brindellone avverrà, come sempre, da Porta al Prato; seguirà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in piazza della Repubblica e il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio Storico fiorentino che precede di qualche minuto lo spettacolo pirotecnico.

Questo il programma completo dello “Scoppio del carro del fuoco” sabato 31 marzo e domenica 1 aprile 2018

Sabato 31 marzo 2018

Ore 20.25 - Una rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina parte dal Palagio di Parte Guelfa, proseguendo per via Porta Rossa, Por S. Maria, via Vacchereccia, Piazza della Signoria.

Ore 20.45 - Piazza della Signoria, il Sindaco con il Gonfalone si unisce al Corteo della Repubblica, per raggiungere la Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio attraverso via Vacchereccia, via Por S. Maria, Borgo SS. Apostoli, Piazza del Limbo.

Ore 21.00 - Chiesa SS. Apostoli: il Corteo entra in Chiesa per la benedizione, poi con il Porta Fuoco ed il reliquario con le Pietre del Santo Sepolcro, prosegue per borgo SS. Apostoli, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli, Piazza del Duomo.

Ore 21.30 - Sagrato del Duomo: schieramento del Corteo ai lati del Portone Centrale dove si unisce la processione che dalla Sacrestia arriva sul Sagrato.

Ore 22.00 - Inizio della veglia e accensione del fuoco.

Ore 22,30 - Il Corteo ed il Gonfalone rientrano per Via Calzaiuoli alla propria sede.

Domenica di Pasqua, 1 Aprile 2018

Ore 6,30 - Arrivo Buoi alle Cascine, viale dell’Aeronautica.

Ore 7,15 - Partenza Buoi dalle Cascine, viale dell’Aeronautica.

Ore 8,00 - Il “Carro del Fuoco”, accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, parte dal deposito di via il Prato per raggiungere piazza del Duomo con il seguente itinerario:

Da Via il Prato, Borgo Ognissanti, Piazza Goldoni, Via della Vigna Nuova, Via Strozzi, Piazza della Repubblica, via Roma con arrivo in Piazza San Giovanni.

Ore 8,15 - Una rappresentanza dei Bandierai degli Uffizi raggiunge Piazza della Repubblica percorrendo via Pellicceria, con esibizione di sbandieratori e musici e successivo ricongiungimento al Corteo proveniente da via il Prato.

Ore 8,30 - Una rappresentanza del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina parte da Piazzetta di Parte Guelfa, proseguendo per Via Porta Rossa, Loggia del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria dove alle ore 8,45 circa, con il Gonfalone, il Sindaco e le Autorità, si muove verso Via Vacchereccia, Via Por S. Maria, Borgo S. Apostoli, Piazza S. Trinita, Via Tornabuoni, Via Strozzi, Piazza della Repubblica, Via Roma, Piazza S. Giovanni con arrivo alle ore 9,40.

Ore 9,40 - Arrivo in piazza S. Giovanni del Corteo Storico con il Carro del Fuoco.

Ore 10,15 circa - Sorteggio per l’abbinamento delle partite del Torneo di San Giovanni.

Ore 11,00 - Scoppio del Carro

Al termine della Messa alle ore 12,30 circa il Gonfalone, il Porta Fuoco con il reliquario con le Pietre del Santo Sepolcro, escono dal Portone centrale della Cattedrale, percorrendo Via Calzaiuoli, Piazza della Signoria, Via Vacchereccia, Borgo S. Apostoli (Chiesa SS. Apostoli) con deposizione delle Pietre del Santo Sepolcro. Rientro del Gonfalone in Palazzo Vecchio con percorso inverso.

Il Brindellone viene accompagnato in Via il Prato dalla Polizia Municipale con percorso inverso.

Il programma potrà subire delle variazione in merito agli orari del sabato, in base alle esigenze della Curia.

Per consentire lo svolgimento degli eventi è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia sabato sera con i divieti di transito per il corteo in occasione dell’accensione del fuoco: dalle 20.25 sul percorso di andata piazzetta Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria (con breve sosta), via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazza del Limbo (con breve sosta), Borgo Santissimi Apostoli, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo. Dalle 22.30 sull’itinerario di ritorno piazza Duomo, via Calzaiuoli, piazza Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, piazza del Mercato Nuovo, via Porta Rossa, via Pellicceria, piazzetta di Parte Guelfa.

Domenica 1° aprile dalle 7 per il passaggio del carro con i buoi (per il tempo strettamente necessario) sarà istituito un divieto di transito sul percorso viale dell’Aeronautica, viale degli Olmi (all’altezza di piazzale Jefferson immissione nel galoppatoio), piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta a Prato, via Il Prato. Da qui partirà, alle 7.45, il “Carro del Fuoco” accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina con divieti di transito al passaggio lungo l’itinerario tra via Il Prato e piazza del Duomo (Borgo Ognissanti, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni, piazza del Duomo) sia nel tragitto di andata che in quello di ritorno.

Dalle 8.30 infine prenderà il via il “Corteo della Signoria”: anche in questo caso sono previsti divieti momentanei di transito al passaggio sul percorso piazzetta di Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazza Santa Trinita, via Tornabuoni, via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni (sosta). Alle 12.30 è previsto il ritorno con stessi divieti su via Calzaiuoli, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santissimi Apostoli, piazzetta del Limbo.

Per consentire i vari trasferimenti è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia con i divieti di sosta a tratti dalle 6 di domani venerdì 29 marzo in piazzale Vittorio Veneto e in Borgo Ognissanti (fino alle 20 di mercoledì 4 aprile) . E ancora in via Strozzi e piazzale di Porta a Prato (dalle 14 di sabato alle 14 di domenica ) e dalle 4 alle 14 di domenica lungo l’itinerario del “Carro del Fuoco” (tratti di via Il Prato-Borgo Ognissanti-via Roma-via Garibaldi).