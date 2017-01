Le Anticipazioni di Pitti Fall-Winter 2017/2018

Il giovane brand toscano Paltò dedica un capo della sua nuova collezione a Marcello Mastroianni. A Firenze la nuova capsule Disney di MOA Master of Arts dell'imprenditore Matteo Tugliani di Arezzo

L’edizione numero 91 di PITTI Immagine Uomo, si terrà a Firenze dal 10 al 13 gennaio 2017. Pitti sarà come sempre la vetrina internazionale dove presentare i suoi nuovi ed esclusivi modelli dei brand, nel guardaroba dell’uomo moderno.

All’interno del Padiglione Centrale, sempre più ricca e trasversale la proposta dei POP UP STORES, dedicata ai prodotti che appartengono ai percorsi lifestyle del guardaroba maschile. Eyewear, calzature, borse e accessori da viaggio, ma anche oggetti di design: una selezione presentata secondo le regole più cool del gioco espositivo.

A Pitti Uomo 91 debutta una nuova area che parla di fragranze esclusive e specialità cosmetiche: nasce HI BEAUTY, una sezione che si lega idealmente al mondo di Pitti Fragranze, il salone evento di Pitti Immagine dedicato alle migliori proposte della profumeria artistica internazionale alla Stazione Leopolda. All’interno del Padiglione Centrale, HI Beauty proporrà un’esclusiva selezione di maison e marchi internazionali con le loro fragranze per la persona e l’ambiente, la ricerca sulle specialità cosmetiche, i prodotti body care e il grooming maschile. Con un set design sofisticato, a cura di Storage Associati.

Di seguito alcune anticipazioni e immagini delle collezioni FW 2017/2018.

Iniziamo a conoscere i marchi di HI Beauty partendo dal brand francese Maison Chabaud: da Montpellier, Maison Chabaud presenta "Eau de Source", una rappresentazione onirica e fragrante della purezza dell’acqua, della luminosità di un risveglio e dell’effervescenza della natura. L'idea è quella di un mediterraneo solare in cui possano risaltare sia i ricordi del mare che quelli dell'entroterra con le sue sorgenti. Un sottile accordo tra il pompelmo maturo e la menta fresca insieme al geranio compone il cuore di questa rigenerazione.

Paltò si propone sul mercato come la Fabbrica del Cappotto Made in Italy. Paltò si è ispirato da subito ai miti del cinema italiano ed internazionale, e non poteva essere che per l’icona indiscussa della nostra cinematografia la prima dedica in collezione: Marcello Mastroianni. Nel ventennio della sua scomparsa, a lui viene omaggiato “Marcello”, uno dei capi più rappresentativi dell’eleganza italiana senza tempo. Un cappotto a manica raglan, proposto in volumi ampi e vestibilità loose. L’evoluzione del concetto di sartorialità che un tempo era garanzia di esclusività, si traduce in chiave contemporanea nella reinterpretazione dei classici: dai Galles proposti in filati chinè e aspetti tridimensionali, ai check declinati in chiave grafica su lane pettinate o in jacquard, fino all’effetto mohair. Un’attenzione particolare va ai nuovi uniti: bouclè rivisitati in superfici armaturate e coloriture melange, chevron tono su tono, panni militari e velluti lavati a coste.

GTA presenta per il prossimo Autunno/Inverno 17-18 una collezione sorprendente e audace, saggi di capacità e innovazione da un’azienda che dal ‘55 disegna il pantalone italiano. La collezione si ispira al viaggio, un viaggio letterale e metaforico, un viaggio che diventa esperienza ed esplorazione di nuovi confini. Quattro valigie per questo viaggio, 4 modi di pensare al pantalone: Elementary - Boundless – Design – Edition. In contemporanea all’evento di Firenze GTA lancia in tutto il mondo l’esclusivo servizio tailor-made attraverso cui sarà possibile tradurre in realtà un sogno: il su misura cucito in 48 ore. Si avrà la possibilità di scegliere ogni particolare del proprio pantalone e seguire ogni fase della lavorazione del capo: dalla scelta del tessuto, alla dimensione delle tasche e/o delle pence, e alla fine si potrà anche decidere di personalizzare e rendere unico il proprio pantalone con il ricamo della cifratura, un dettaglio che renderà davvero unico il vostro capo.

Il brand di fashion sneaker MOA Master of Arts è il simbolo più attuale della capacità creativa eimprenditoriale italiana. Un progetto nato da poche stagioni e già capace di imporsicommercialmente e nei costumi di tutto il mondo.Moa Master of Arts presenta a Firenze i nuovi modelli dedicati all’arte di Walt Disney e ai suoiprincipali personaggi, Paperino e Mickey Mouse. Grazie a questa collezione, sold-out nei principalifashion retailer e department store internazionali, il brand è stato insignito del premio Disney BestLicensee of the Year 2016 con cui The Walt Disney Company premia ogni anno il migliorlicenziatario per la creatività e la valorizzazione della tradizione Disney in chiave innovativa.La MOA Master of Arts Disney Capsule Collection è diventata culto per sneaker addicted,celebrities e fashion influencer nell’arco di una sola stagione, consentendo al brand italiano ditriplicare il fatturato della capsule collection in sole tre stagioni.La collaborazione tra MOA Master of Arts e The Walt Disney Company è stata di recente rinnovataper un secondo biennio.