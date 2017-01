Lavoro e formazione: da Firenze un percorso per ex militari volontari

Per il 2017 siglate altre 2 convenzioni per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari

L’Istituto Geografico Militare, nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo del Progetto “sbocchi occupazionali”, è attivo quotidianamente per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari che hanno terminato o stanno terminando il servizio attivo in Forza Armata. Il lavoro svolto ha già portato a risultati notevoli: 20 neoassunti e 102 militari volontari avviati a percorsi di formazione nell'anno 2016.

L'impegno continua anche per il 2017: l’Istituto ha recentemente rinnovato la Convenzione con l’Agenzia per il Lavoro GI GROUP SPA, specializzata nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro e siglato la Convenzione con la Società P.S.A. Group, operante nell’ambito della sicurezza.



Lo scopo è quello di avere un canale diretto con l’ambiente lavorativo esterno al fine di consentire ai militari volontari congedati senza demerito, di essere inseriti in un percorso formativo/lavorativo per una possibile e definitiva assunzione futura.