​Lavori in via dei Bardi, nuova fase del cantiere Publiacqua

Lavori in via dei Bardi, nuova fase del cantiere di PubliacquaStasera chiusa la direttrice da piazza Pitti verso San Niccolò

Procedono i lavori di rifacimento della rete idrica in via dei Bardi. Da oggi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, il cantiere si è spostato nel tratto successivo con la chiusura prevista nel tardo pomeriggio, non appena sarà completata la predisposizione della segnaletica di preavviso, del tratto da poco dopo l’incrocio con piazza Santa Maria Soprarno e via Guicciardini. Sarà quindi chiusa la direttrice di attraversamento da piazza Pitti verso San Niccolò. I mezzi provenienti da piazza Pitti-via Guicciardini non potranno più raggiungere via dei Bardi ma dovranno svoltare a sinistra in Borgo San Jacopo verso piazza dei Frescobaldi. I veicoli provenienti da Costa San Giorgio, via Stracciatella e via Costa del Pozzo potranno raggiungere piazza Santa Maria Soprarno utilizzando Costa del Pozzo e vicolo del Canneto e dalla piazza imboccare Costa dei Magnoli. I veicoli provenienti da lungarno Torrigiani (che resta a senso unico verso piazza Santa Maria Soprarno) potranno proseguire a diritto fino a Costa dei Magnoli (solo se inferiori ai 35 quintali) per raggiungere via dei Vardi oppure svoltare a sinistra direttamente in via dei Bardi verso piazza dei Mozzi. Garantito l’accesso all’autorimessa e il transito dei mezzi di soccorso con uscita da Costa dei Magnoli.