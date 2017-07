L'Atalanta ha acquisito Josip Iličić

Un altro calciatore lascia la Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Josip Ilicic (classe ’88) all’Atalanta Bergamasca Calcio.

Josip è nato a Prijedor il 29 gennaio 1988. Il mancino naturale dotato di un tiro potente, dopo le esperienze in Slovenia con Bonifika Koper, Interblock Ljubljana e Maribor, era arrivato in Italia al Palermo nell'estate del 2010. Lascia la Sicilia dopo tre anni in cui realizza 25 gol e 18 assist in 107 partite complessive e nell'estate del 2013 si trasferisce alla Fiorentina con cui ha giocato le ultime quattro stagioni, risultando nel 2015/2016 il miglior marcatore della squadra in campionato con 13 reti. Lascia la viola con un bottino importante: 37 gol e 19 assist in 138 partite giocate.

A Bergamo lo sloveno potrà continuare l'esperienza internazionale maturata in questi anni a livello di club. Al suo attivo ha 35 presenze, 11 gol e 4 assist in Europa League (comprese le qualificazioni), arrivando in maglia viola fino alla semifinale nella stagione 2014/2015.