La prima giornata di apertura dell'XI edizione di Florence Biennale

Gli li incontri in programma domenica 8 e lunedì 9 ottobre alla Mostra internazionale di arte contemporanea, in svolgimento alla Fortezza da Basso fino al 15 ottobre

Sono regolarmente in mostra da ieri le opere dell'artista tedesca di origine siriana, Shanin De Heart, rubate insieme al furgone che le trasportava nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in via Folco Portinari. i dipinti e le litografie sottratte, sono state recuperate dalla polizia in via Bufalini a Firenze, e lo stand dell'artista in Fortezza è stato allestito a tempo di record, poche ore dopo l'apertura dell'ingresso al pubblico.

Ieri pomeriggio il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha visitato Florence Biennale. Accompagnato da Tommaso Sacchi (capo segreteria cultura del Comune di Firenze), il Sindaco è stato accolto da Piero e Jacopo Celona (rispettivamente Direttore e Fondatore di Florence Biennale) e ha visitato gli stand di numerosi artisti italiani e stranieri, soffermandosi su alcune delle proposte artistiche più curiose in mostra.

Sino al 15 ottobre 2015 la Fortezza da Basso di Firenze (padiglione Spadolini) ospita l’undicesima edizione di Florence Biennale – Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze. Dieci giorni di esposizione, 462 artisti provenienti da 72 paesi di tutti e 5 i continenti, tre premi alla carriera e 35 appuntamenti tematici sono il palinsesto dell’evento che a 20 anni dall’edizione di esordio farà di Firenze la capitale mondiale dell’arte contemporanea. Questo il programma degli appuntamenti di domenica 8 ottobre:

 alle 11 conferimento del Premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera in memoriam a Sauro Cavallini.

 Alle 14 Presentazione della rassegna di video arte a cura di Maurizio Vanni, direttore del Museo d’Arte Contemporanea di Lucca.

 Alle 16 Conferenza – “Creatività e sostenibilità nell’industria creativa: Fashion & Design”. Partecipano: Chiara Campione (Greenpeace), Silvia Tarocchi (CID), Andrea Cavicchi (Centro di Firenze per la moda italiana), Norman La Rocca (Acqua dell’Elba), Patrizia Marti (Santa ChiaraLab), Theodossia Antoniadou Tziveli (Confindustria moda), Fulvia Bacchi (UNIC); modera: Filomena Roselli.

 Alle 16 nell’area bookshop presentazione rivista “Grandi Mostre” edita da “Artribune”;saranno presenti Arianna Testino (“Artribune”) e Antonio Natali (già Direttore della Galleria degli Uffizi).

Questo il programma degli appuntamenti di lunedì 9 ottobre:

 alle 15 proiezione del video documentario Sant’Elia. Frammenti di uno spazio quotidiano, promosso dalla Università di Cagliari. Partecipano: Maurizio Memoli (Università di Cagliari) e Silvia Aru (Università di Siena).

 Alle 16 conferenza – “La sostenibilità come principio per la conservazione e il restauro dell’ope rad’arte”. Partecipano: Nicholas Castelli (Palazzo Spinelli), Rodorico Giorgi (UNIFI-CSGI), Valentina Sagarese (Lorenzo de’ Medici); modera: Melanie Zefferino.

 Alle 18 proiezione del video-documentario su Matera e i “sassi”, Frammenti di Luce, prodotto dall’Associazione Labirinto Visivo. Partecipano Giovanni La Rosa, regista (Onirica-Mibact) e Pietro Laureano (ICOMOS); modera: Melanie Zefferino.