La Fiorentina vince il lunch match

Partita condotta dai viola: al Franchi finisce 2-1. Marcatori: al 28’ Thereau; nel secondo tempo al 12’ Thereau, al 27’ Samir

La Fiorentina batte l’Udinese al termine di una partita condotta dai viola nella prima parte e che l'Udinese, nonostante il forcing finale, non è riuscita a riacciuffare.

La prima azione è di marca viola quando al 7’ Bizzarri dice di no a una deviazione di Simeone su sponda di Benassi. Al 22’ gol annullato alla Fiorentina: sugli sviluppi di una punizione calciata da Veretout, Astori ribadisce in rete ma Irrati ferma tutto per posizione irregolare del difensore viola. Due minuti dopo ancora pericolosa la squadra di casa con Thereau, imbeccato da Benassi sul filo del fuorigioco, ma Angella con l’aiuto del palo riesce a deviare in calcio d’angolo. Il vantaggio viola arriva al 28’ grazie a un cross di Chiesa dalla destra, la sponda di Simeone aiutato nella deviazione dalla spalla di Widmer, consegna la palla a Thereau che la deposita in rete. La Fiorentina vive in questo frangente il suo miglior momento e due minuti dopo Simeone coglie il palo con un tiro a incrociare. I bianconeri verso la fine del tempo alzano il baricentro e al 42’ conclude con Fofana ma il suo destro si spegne a lato.

Il secondo tempo inizia con un doppio cambio operato da Mister Delneri: fuori Widmer e Lasagna per Adnan e Matos. Al 6’ quando De Paul calcia da fuori e costringe Sportiello a distendersi per deviare il pallone in corner. La Fiorentina raddoppia: Veretout scatta sulla fascia sinistra e calcia a rete dopo essersi accentrato, Bizzarri respinge e sulla sua ribattuta il più lesto di tutti è nuovamente Thereau che insacca. Al 17’ Maxi Lopez consegna il pallone a De Paul che infila Sportiello. Il direttore di gara Irrati, però, annulla tutto dopo la consultazione della VAR, a causa di una millimentrica posizione di fuorigioco dell’argentino al momento dell’avvio dell’azione. Delneri prova a dare maggiore peso in attacco togliendo Fofana e inserendo al suo posto Perica e un minuto dopo ci prova Jankto a impensierire Sportiello, ma il pallone è alto. Il gol friulano è nell’aria e giunge al 27’ grazie agli sviluppi di un calcio di punizione di De Paul per Samir, che controlla e segna. Irrati vuole rivedere l’azione anche in questo caso con la VAR, ma questa volta la convalida. Al 30’ si rivede la Fiorentina con Chiesa ma Bizzarri, ben appostato sul suo palo, dice di no e devia in angolo. Al 40’ Barak allarga per De Paul, ma il suo cross per Perica in mezzo all’area è preda della difesa viola che devia in angolo. La partita finisce con i bianconeri che chiudono la Fiorentina nella propria metà campo.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina - Udinese.

FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Thereau, Simeone. A disp. Dragowski, Milenkvic, Hugo, Zekhnini, Sanchez, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Eysseric, Hagi, Gaspar, Babacar.

UDINESE: Bizzarri, Widmer, Angella, Nuytinck, Samir, Fofana, De Paul, Barak, Jankto, Lasagna, Maxi Lopez. A disp. Scuffet, Borsellini, Danilo, Ali Adnan, Pezzella, Balic, Hallfredsson, Ingelsson, Matos, Ewandro, Perica, Bajic.